議員批評嘉市候車亭有如「花瓶」重看不重用

嘉義市政府在市區設置4個創意候車亭，近來被民眾質疑不實用，無法遮風、擋雨、蔽日，而且椅座有易斷裂之虞；接獲民眾反應的市議員蔡永泉實地查看，發現確實如民眾所言，而且每座造價30萬元，蔡永泉批評沒有候車亭功能只是「花瓶」。市府交通處表示，創意候車亭當初以設計景觀為主，遮風、擋雨、蔽日的功能確實比較少些，對於座椅不夠堅固會要求設計師改善。

蔡永泉說，嘉義市公園派出所前的市公車候車亭的座椅用類似合板拼湊的材質做成。只有「花俏」外，既不能遮風擋雨也不能防曬，而且座椅不是原木造，疑似夾板合成，這種材質的座椅不耐用且容易裂斷。要是有倒楣的乘客，尤其是長輩坐上去時斷裂，跌坐到地上發生意外，傷害已造成，再向誰討公道都太遲了；要求市府就類似的候車亭總體檢。

他進一步指出，每座候車亭造價30萬元，交通處強調是設計、手工製作才會有這樣造價，即使是手工也要符合實用性，因為畢竟是候車亭，這種候車亭根本沒有基本的遮風擋雨防日曬功能，何況座椅又不安全，材料又不堅固耐用，這種候車亭只是「花瓶」而已沒有實際效果。

交通處表示，創意候車亭以顏色區分四季依「春」、「夏」、「秋」、「冬」分別設置在嘉義公園、二二八國家紀念公園、北香湖公園及鐵道藝術園區，因設計景觀為主，加上利用現場有限空間，因地制宜，所以會比一般候車亭小，遮風、擋雨、蔽日的功能也比較少些。