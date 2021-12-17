嘉縣議長寒冬送暖7年不中斷 捐贈物資團體擴增助弱勢

嘉義縣議會議長張明達103年上任以來， 關懷照顧弱勢不中斷，每年歲末舉辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖公益活動，邀請縣轄慈善機構、弱勢團體與院生代表餐聚，中午議會辦桌，用澎湃佳餚及歌唱樂團表演，宴請受贈弱勢團體機構及捐贈團體代表，全體議員、縣長翁章梁帶領縣府團隊主管參與，場面熱鬧盛大溫馨。

嘉義縣獸醫師公會連續7年配合活動，招募慈善物資捐贈，轄內農漁畜業者響應參與，今年更有多家民間企業共襄盛舉捐助，新冠肺炎疫情來襲影響很多人經濟生活，造成慈善捐款大幅減少，但今年捐助金額物資，未減反增，讓人感受社會人間愛心溫情。

議會「人間有愛、心手相連」活動邁入第7年，張明達每年邀請縣轄弱勢慈善團體，包括敏道家園、安仁家園等共9個團體機構，與院生代表逾百人，在議會餐廳聚餐。

張明達感謝強本汽車、重陞機電工程、英威康科技以及阿里山神木賓館等4家捐助金錢，感謝嘉義長庚中醫科及復健科參與義診，更感謝農漁畜業挺議會7年公益，獻上優質農漁產品，助慈善弱勢團體機構度寒冬。