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台南長照布建再添1處 中西區首家失智日照中心揭牌
台南市中西區首家迦勒失智日照中心今天揭牌，提供以失智症長輩為主要的日間照顧，可服務30名長輩，社會局表示，長輩白天可到日照中心，由專業人員提供失能、失智照顧服務，子女安心就業、就學，晚上再返家共享天倫之樂，期許減輕家庭照顧壓力，並就近提供失智照顧服務。
社會局表示，截至今年11月底，中西區總人口數為7萬7750人，其中65歲以上人口有1萬5452人，占該區人口19.87％，為了讓中西區長輩能接受失智日間照顧服務，媒合林澄輝社會福利慈善事業基金會，在中西區龍盛社區活動中心設立迦勒失智日照中心，可為當地30位長輩提供失智照顧服務。
基金會董事長黃德成表示，迦勒失智日照中心擁有寬敞明亮的室內空間，設有動線流暢的中島廚房、單園區、復健區、工作坊，提供長輩多元化照顧服務，動態及靜態活動可自由選擇，更在露天陽台設立農場，讓長輩享受植栽之樂。
台南市長黃偉哲指出，台南市去年底已率先六都達成「區區有日照」目標，「一學區一日照」的達成進度更是六都第一，全市目前已有82家日照中心，希望藉由普及布建長照2.0資源，落實在地老化，讓台南市的長輩都能享有長照福利。
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