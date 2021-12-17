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台南鹽水往返新營 南67、南70及南72線路平一次完工

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鹽水區南72線路平完工。圖／工務局提供
台南鹽水區南72線路平完工。圖／工務局提供

台南市溪北區的南67線、南70線及南72線道路，是鹽水區、新營區往返市區重要聯絡道路，往來車流量大，日久導致路面龜裂、凹凸不平，並有許多路樹竄根破壞且區塊修補，新舊銜接面產生粒料脫落，影響行車品質及用路人安全。台南市爭取中央前瞻建設計畫經費執行路平專案，一次性完成。

市府工務局表示，鹽水區南67線、南70線及新營區南72線道路改善工程，由交通部公路總局核定補助經費，改善總長度約5770公尺，平均路寬約12公尺，總經費約4172萬元，工程包含46個人手孔蓋下地、既有樹穴整治、路面高程調整平順並同鋪面改善等作業。

為達到市長要求更好的道路品質，確保行車安全，積極向中央爭取前瞻建設經費，一次性將該3條道路進行路平專案改善，並於10月進場施作。為期將近三個月的工期，12月15日已完成改善，提供用路人平坦舒適又安全的行車環境，民眾有感。

台南鹽水區南70線路平完工。圖／工務局提供
台南鹽水區南70線路平完工。圖／工務局提供
台南鹽水區南67線路平完工。圖／工務局提供
台南鹽水區南67線路平完工。圖／工務局提供

路平專案 台南

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