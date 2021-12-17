南市長照佈建 中西區首家失智日照中心揭牌
台南市推動長照服務2.0，提供多元整合性照顧服務模式，並重視失智症長照服務。位於中西區迦勒失智日照中心今天揭牌；依數據，中西區65歲以上人口達1萬5452人，占比19.87%。
財團法人台南市私立林澄輝社會福利慈善事業基金會
經遴選辦理中西區失智日間照顧中心今天舉行揭牌，副市長戴謙、社會局長陳榮枝，以及市議員陳怡珍等人出席見證台南市長照服里程碑。
台南市政府社會局今天新聞稿表示，截至11月底止中西區總人口數7萬7750人，其中65歲以上人口有1萬5452人，占比19.87%。為讓中西區的長輩能接受失智日間照顧服務，媒合林澄輝社福慈善基金會於中西區龍盛社區活動中心設立迦勒失智日照中心，為當地30位長輩提供失智照顧服務。
長輩白天到日照中心，由專業人員提供失能、失智照顧服務，子女可以安心就業、就學，晚間再返家一起共享天倫之樂，減輕家庭照顧壓力並就近提供失智照顧服務，實踐在地健康老化長照政策。
林澄輝社福慈善基金會董事長黃德成說，迦勒失智日照中心有寬敞明亮室內空間，帶給長輩舒適溫馨感受。中心設有動線流暢中島廚房、復健區、工作坊，提供多元化照顧服務，動態及靜態活動可自由選擇，露天陽台更設立農場，讓長輩能享受植栽之樂。
社會局數據，台南市在民國109年底率先六都達成「區區有日照」目標；「一學區一日照」達成進度更是六都第一。全市目前有82家日照中心，藉由普及布建長照2.0資源，落實在地老化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言