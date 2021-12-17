南市長照佈建 中西區首家失智日照中心揭牌

台南市推動長照服務2.0，提供多元整合性照顧服務模式，並重視失智症長照服務。位於中西區迦勒失智日照中心今天揭牌；依數據，中西區65歲以上人口達1萬5452人，占比19.87%。

財團法人台南市私立林澄輝社會福利慈善事業基金會

經遴選辦理中西區失智日間照顧中心今天舉行揭牌，副市長戴謙、社會局長陳榮枝，以及市議員陳怡珍等人出席見證台南市長照服里程碑。

台南市政府社會局今天新聞稿表示，截至11月底止中西區總人口數7萬7750人，其中65歲以上人口有1萬5452人，占比19.87%。為讓中西區的長輩能接受失智日間照顧服務，媒合林澄輝社福慈善基金會於中西區龍盛社區活動中心設立迦勒失智日照中心，為當地30位長輩提供失智照顧服務。

長輩白天到日照中心，由專業人員提供失能、失智照顧服務，子女可以安心就業、就學，晚間再返家一起共享天倫之樂，減輕家庭照顧壓力並就近提供失智照顧服務，實踐在地健康老化長照政策。

林澄輝社福慈善基金會董事長黃德成說，迦勒失智日照中心有寬敞明亮室內空間，帶給長輩舒適溫馨感受。中心設有動線流暢中島廚房、復健區、工作坊，提供多元化照顧服務，動態及靜態活動可自由選擇，露天陽台更設立農場，讓長輩能享受植栽之樂。

社會局數據，台南市在民國109年底率先六都達成「區區有日照」目標；「一學區一日照」達成進度更是六都第一。全市目前有82家日照中心，藉由普及布建長照2.0資源，落實在地老化。