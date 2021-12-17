中埔農會金蘭分部造美麗牽牛花長廊 迎接高山茶都活動

2021高山茶都嘉義，耶誕節將在阿里山公路上的中埔鄉農會金蘭分部開幕，去年農會用在地農產絲瓜絡，打造絲瓜絡長廊，今年農會總幹事李碧雲巧思創意，打造牽牛花長廊，搭配絲瓜絡隔板，規畫歐式風格咖啡區，以及日式風格品茗茶區，讓人期待。

去年中埔農會打造長近百公尺、用近千個染色絲瓜絡內裝燈炮，裝置絲瓜絡長廊，成為吸睛亮點；今年農會栽植牽牛花，臉書貼美麗牽牛花長廊照片說，9天高山茶都嘉義，25日到明年元月2日在金蘭分部登場，又過1年，今年「嘉義博茶中埔御藏NO.1」即將展開，去年絲瓜絡燈下，今年牽牛花下，不同場景，不一樣展現，不一樣的美感，絕對讓您驚豔喔！

2010至2018年台灣傑出建築作品選錄，刊載近60件榮獲建築獎作品，金蘭分部是全國唯一農會入選建築，可說是有建築認證的最美農會。金蘭園區占地3300多坪，內有16座老穀倉，農會將其中一座有70年歷史穀倉以「清水模」工法，改造成營業廳，借鏡「高雄市駁二藝術特區」經驗，啟動活化利用其他穀倉，打造成文創、農業休閒中心，帶動產業及觀光發展。

園區最特別是貯存稻米種子的八角穀倉，外觀是八角形水泥磚造建築，北面一角出入口，其餘七角可貯存七種稻米品種種子，各面向設百葉窗，牆面底部有通氣孔，外牆雙層設計，可達包溫效果，堪稱早年綠建築。