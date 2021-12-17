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台南行人都提心吊膽？作家米果：車速像直接輾壓而來

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南部分路口未設置行人專用號誌，引起關注。記者鄭維真／攝影
台南部分路口未設置行人專用號誌，引起關注。記者鄭維真／攝影

台南市人行問題引起關注，作家米果在臉書指出，台南雖然已是直轄市，但很多路口都沒有行人專用號誌，加上車輛行經路口並不會減速禮讓行人，「就像要朝斑馬線上行人直接輾壓而來」，讓在地人與遊客都提心吊膽，希望市長黃偉哲能從現有缺失改善；內政部次長陳宗彥、立委陳亭妃、林俊憲等也紛紛在文章底下回應，除持續監督市府之外，也希望駕駛能禮讓路人。

交通局長王銘德表示，近期交通局已將行人專用號誌的設置列為重點工作，但看來還有可加速改善空間，會再要求全面盤點，並研提完整加速推動設置的計畫，針對重要路口優先建置。

米果表示，台南很多路口都沒有行人專用號誌，必須參考車行號誌，但部分車子可以左右轉的號誌並不適用於行人，導致行人要自行判斷，加上路口車輛不會減速禮讓行人，這就是在地居民與遊客提心吊膽的地方。

米果說，台南很多路口設計雖然有斑馬線，但基本上好像視為無人利用，所以連行人專用號誌都沒有，這樣的想法是不對的，如果讓行人過馬路安全，有平坦的紅磚道可走，有完善的公車路網與頻繁班次可以利用，才能吸引市民或觀光客不要開車騎車，台南的交通肇事率才有辦法改善，而不是一直把市民跟遊客逼去開車、騎車、租車，然後抱怨沒有停車空間。

她也奉勸各位到台南遊玩的朋友，過馬路要小心，台南車子左右轉幾乎不會減速，就像朝著斑馬線上的行人直接輾壓而來的速度，因此走斑馬線時，最好伸手做出制止來車的明顯動作；且尖峰時段的路口即使有義交指揮交通，也不太幫助行人，這點應可立即改善，希望城市交通問題從保護與尊重最弱勢的行人、嬰兒車、輪椅使用者做起，才是偉大城市的模樣。

立委陳亭妃及林俊憲都在底下留言，「會和市議員繼續監督」。內政部次長陳宗彥也說，台南做為文化古都，還是請每位台南的鄉親開車行經行人穿越道時，能停一下讓行人先通行，這會讓遊客留下滿滿的回憶。

台南 陳亭妃 內政部

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