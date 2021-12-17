大廠進駐！台南市2021上半年失業率3.9% 六都最低

台南市勞工局職訓就服中心展現今年職業訓練及就業服務成果，在「促進就業」方面，2021年上半年失業率為3.9%，自2019、2020年失業率已連續3期在六都中最低。勞工局也連11年獲TTQS人才發展品質管理系統金牌，照顧服務員職訓也獲勞動部勞動力發展署優等肯定。

勞工局表示，市府團隊積極招商投資台南，國際知名GPS大廠Garmin、首座日系三井Outlet等企業均進駐台南，創造就業機會，職訓就服中心為協助市民就業，2021年辦理5場大型及中型就博會、389場小型及單一徵才活動，共邀集1517家廠商，提供6萬5392個就業機會，平均初媒率達5成以上；另為協助青年及其他特定對象就業，除提供個別化就業諮詢與媒合服務，開辦就業促進講座等22場，共計622人受惠。

在「人才培育」方面，為協助失業者習得一技之長及在職者提升工作職能，今年開辦69個班次訓練課程，培養一技之長，失業者職業訓練班共培育731人、照顧員服務員專班共培育1043名，訓後就業率皆超過8成以上；另結合成功大學辦理勞工領袖大學，今年共175位學員完成課程。

職訓學員洪怡如現身說法，她原本在工廠當作業員，2016年得知營新醫院附設護理之家開辦照顧服務員專班，經甄選後錄取參加訓練，經過專業的培訓成功考取證照，擔任照顧服務員穩定就業至今，改變了她的人生職場。