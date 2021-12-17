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更安全！台19線學甲外環道「機車道與右轉汽車道互換」
台19線台南學甲區外環道華宗路與中華路口，因汽機車往來交織，時常險象環生，學甲警分局從空拍等分析肇事原因，發現華宗路（佳里往學甲，南往北向）直行機車與右轉汽車肇事率偏高，經檢討後將原有外側機車優先通行道與右側汽車右轉專用道相互調換（原內線汽車直行專用道不變），希望透過汽、機車分流的方式達到降低交通事故的效果。
學甲警分局因今年11月12日該路口下班時段發生汽、機車交通事故，調閱該件事故路口監視器，並分析肇事原因，分局長王子雄在分局交通事故檢討會議中研判事故態樣，帶同交通組長前往現場勘查，隨即指示邀集相關單位辦理會勘，解決易肇事路口沉疴，改善民眾安全的用路環境。
11月底學甲警邀集新營工務段、交通局、學甲區公所等單位，辦理實地會勘，進行標誌、標線、號誌、工程改善作為，日前已完成標誌、標線重新劃設，學甲警分局指出，車道重新調整後，學甲鄉親經過華宗路與中華路時，明顯感受交通更流暢、更安全。
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