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南市府聯手中央 白河水庫4年淤積降逾1成
台南白河水庫4年來在中央與地方攜手投入清淤，淤積率大幅改善，由一度超過60%，降至目前約48%，農田水利署嘉南分署也無償提供有需求者申請，希望加速土方去化。
台南市政府水利局說，白河水庫於1965年6月完工，原設計容量約為2千500萬立方公尺，營運56年來淤積嚴重，2017年底剩餘容量約為1018萬立方公尺，淤積率約60%，經市府呼籲推動及中央規畫執行水庫更新改善，現已逐步恢復庫容至1307萬立方公尺，淤積率降為約48%，前後已降低12%。
水利局說明，中央規畫白河水庫整體更新改善清淤活化，核定「白河水庫第一階段改善計畫(2019至2023年)」，列入「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與發展」執行，規畫清淤250萬立方公尺，並建置庫區防淤隧道及繞庫防淤工程等多元化方式，計畫恢復庫容至1250萬立方公尺，現白河水庫容量已回復至1307萬立方公尺，清淤已見成效。
水利局說明，為加速土方清淤，中央地方共同合作媒合白河水庫清淤土方去化，水利署南區水資源局自2015年起持續與嘉義縣、台南市政府等需土機關召開水庫清淤土方媒合平台會議」，南市府相關公共工程截至今年已媒合去化約82萬立方公尺，未來將持續合作。
而中央每年公告水庫土方無償提供，有需求者申請使用(公告網址：https://www.iacna.nat.gov.tw/News.aspx?uid=807)，於今年1月起至明年11月21日受理申請，並無償提供白河水庫清淤土方，數量計約20萬立方公尺，載運地點為水庫土方堆置區。
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