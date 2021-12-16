彩繪工藝師杜柏錡出手 台南真護宮王船祭大燈籠重現風采

台南市安定區蘇厝第一代天府真護宮，於2008年邀請彩繪工藝師杜柏錡為王船祭製作2個大型燈籠，因損壞多年，今年重新委託杜柏錡進行修復，讓古色古香的燈籠重新亮相。

蘇厝第一代天府真護宮今天公開大燈籠修復進度，已接近完工的大燈籠擺在地上，比一般人的身高還高出不少，修復後風采重現。

廟方指出，2008年邀請杜柏錡為當年的王船祭製作大型燈籠，因相當醒目引起許多討論，王船祭結束後就掛在廟門口，隔年在一次颱風來襲時受損，後來的王船祭雖曾再度拿來使用，但因損壞處日益嚴重，收在倉庫中已許多年。

杜柏錡表示，今年11月他到廟裡參香時想起這2個大燈籠，後來得知情形後覺得很可惜，因廟方也有修復意願，就用了一個多月的時間進行修復。

他說，2個大燈籠都是背面破損較為嚴重，但幸好金屬材質的骨架幾乎沒有受損，因此可直接重新進行紙糊、繃布及彩繪書寫文字等程序，紙糊、繃布過程比較嚴謹，需注意不能有空氣留存，否則文字外觀就會走味。

杜柏錡表示，未來如果有機會，想再挑戰製作尺寸更大的燈籠，為自己留下更多作品。