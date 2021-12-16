快訊

爆內鬼女會計3年吞1800萬 台北律師公會發聲明回應

中職／鳳還巢「不排斥」 林智勝新東家盼1個月後有結果

彩繪工藝師杜柏錡出手 台南真護宮王船祭大燈籠重現風采

中央社 / 台南16日電

台南市安定區蘇厝第一代天府真護宮，於2008年邀請彩繪工藝師杜柏錡為王船祭製作2個大型燈籠，因損壞多年，今年重新委託杜柏錡進行修復，讓古色古香的燈籠重新亮相。

蘇厝第一代天府真護宮今天公開大燈籠修復進度，已接近完工的大燈籠擺在地上，比一般人的身高還高出不少，修復後風采重現。

廟方指出，2008年邀請杜柏錡為當年的王船祭製作大型燈籠，因相當醒目引起許多討論，王船祭結束後就掛在廟門口，隔年在一次颱風來襲時受損，後來的王船祭雖曾再度拿來使用，但因損壞處日益嚴重，收在倉庫中已許多年。

杜柏錡表示，今年11月他到廟裡參香時想起這2個大燈籠，後來得知情形後覺得很可惜，因廟方也有修復意願，就用了一個多月的時間進行修復。

他說，2個大燈籠都是背面破損較為嚴重，但幸好金屬材質的骨架幾乎沒有受損，因此可直接重新進行紙糊、繃布及彩繪書寫文字等程序，紙糊、繃布過程比較嚴謹，需注意不能有空氣留存，否則文字外觀就會走味。

杜柏錡表示，未來如果有機會，想再挑戰製作尺寸更大的燈籠，為自己留下更多作品。

王船

延伸閱讀

日本引進討喜像燈籠 布袋鎮種植黃金莓成市場新寵

高雄輕軌C17-C20明加入營運 全台首創軌道彩繪

「終於開到美術館了！」 高雄輕軌C17至C20站將試營運

和平島通基隆嶼天堂路爆紅 他加這創意吸引更多人朝聖

相關新聞

南市烏魚子評鑑成績揭曉 今年價格上漲2成

台南市政府農業局舉辦2021南市優質烏魚子競賽，今天成績出爐，農業局指出，今年台南烏魚子價格約比往年上漲2成，想要品嘗美...

逆齡健康人生 嘉市長者身體年輕9歲

嘉義市連續舉辦第四年逆齡健康人生課程，近五百位65歲以上長者疫情之下不歇息，整體身體年齡檢測結果較實際年齡年輕近9歲，市長黃敏惠表示...

台南有整條街沒領到投票通知單 南市選委會：8日已補發

公投倒數48小時，台南市議員呂維胤、李宗翰今天開記者會指出，南區有一整條街的選民都還沒收到投票通知單，擔心是否影響投票資格...

全力防堵肺炎病毒 移民署四不原則鼓接種疫苗

國際疫情由於Omicron變異株持續升溫，為加速提高疫苗施打覆蓋率，移民署推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID...

廚師果雕秀爭奇鬥豔吸睛 嘉縣安心好廚房衛生評核頒獎

嘉義縣衛生局推動餐飲業者衛生管理分級評核，上午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦「嘉遊安心好廚房餐飲衛生評核頒獎」，今年共60家餐...

文創綻放廟宇文化 新闢嘉市觀光路線

嘉義市政府以「福抱嘉義，來嘉廟妙妙」為主題，花費半年多時間推動「2021年嘉義市廟宇文化創意計畫」，8家廟宇經由設計將文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。