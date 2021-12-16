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網路簽賭滲入校園 張麗善與議員宣示反賭

中央社 / 雲林縣16日電

網路簽賭滲入雲林縣校園，雲林縣長張麗善今天與多名雲林縣議員一起刺破寫有「賭」字的氣球，並與縣內多所國中校長及斗六國中全校師生共同宣示，展現雲林縣校園反賭決心。

雲林縣政府今天在斗六國中舉辦校園反賭宣示記者會，張麗善、多名縣議員和斗六國中學生高喊「獲利話術，誘你下注。十賭九輸，債台高築。投機迷『網』，家破人亡。賭博掃蕩，雲林上場。」

張麗善指出，今年5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，全國各級學校停課不停學，改以線上教學方式授課，由於接觸網路時間長，讓不肖分子有機可乘，利誘孩子加入賭博網站，不只影響孩子的課業，也讓許多家庭陷入愁雲慘霧的狀況。

經雲林縣議會副議長蘇俊豪與縣議員游淑雲今年11月提案，縣府立刻召開跨局處聯繫會議，除對已發生個案進行研析檢討外，更就如何建構及落實學子網路安全守護網進行意見交流。

游淑雲說，今年接獲許多家長陳情，孩子在學校受到網路詐騙及引誘簽賭，以致積欠賭債，金額從新台幣5萬到100萬不等，甚至部分孩子遭到有心人士吸收利用，介紹同學加入賭博網站，衍生嚴重校園問題。

游淑雲希望除了警察局溯源偵破，遏阻校園網路簽賭風氣外，教育處也能協助孩子建立正確的網路、手機使用及金錢價值觀念，還給校園乾淨空間，讓孩子可以專心學習。

雲林縣警察局副局長陳源輝提到，雲林縣今年度查獲11件校園簽賭案，共58人涉案，簽賭總金額約1千多萬，嫌犯甚至找上家長討債，在此特別呼籲家長，賭債不具法律效果，不能成為債務，若有子女涉賭欠債，請立刻向警方報案，警察局會派員處理。

雲林 簽賭 警察

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