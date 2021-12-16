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逆齡健康人生 嘉市長者身體年輕9歲
嘉義市連續舉辦第四年逆齡健康人生課程，近五百位65歲以上長者疫情之下不歇息，整體身體年齡檢測結果較實際年齡年輕近9歲，今天結業典禮上每位長者神采奕奕，都比實際年齡年輕許多。市長黃敏惠表示，看到長輩們身體年齡逐年變年輕，顯示市府超前部屬投注在健康促進、延緩失能上具有意義。
衛生局局長廖育瑋說，今年因疫情，許多社區活動減少，但在嚴守防疫規範的情況下，逆齡課程仍有19個班，共489位長者參與，可見疫情雖然阻隔了人與人的距離，但澆不熄學習的熱情。
課程最大的亮點之一，就是創造特色講師，今年衛生局媒合社會處「橘世代」銀采達人教導學員押花、折氣球、捏麵人、紙黏土及環保手工藝等，讓靜態的講座課程增添趣味性。
為增加學習樂趣，嘉義市今年舉辦首屆逆齡攝影比賽，由講師教簡易拍照技巧及構圖，讓學員化身彼此鏡頭下的網美。短竹里里長涂淑慧表示，智慧手機是長者容易上手的工具，稍微提點一下，人人皆可成爲攝影高手。
主辦單位指出，78歲徐林金英女士照顧臥病10年的丈夫，參加體適能前測勇奪最佳體能第三名，不料和丈夫分享喜悅後，隔天丈夫辭世，在里長和同學的關心與鼓勵下，徐媽媽將摯愛留在心裡，迎向逆齡健康人生，堪稱逆齡健康典範。
結業典禮公布前5名獲獎單位，分別是「北門里辦公處」、「東門社區發展協會」、「東川社區發展協會」、「育英社區發展協會」、「短竹里辦公處」，以及攝影比賽得獎者及作品，衛生局將得獎作品及每個社區上課精選照片客製成年曆，送給每位學員作為紀念。
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