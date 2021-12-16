台南有整條街沒領到投票通知單 南市選委會：8日已補發

公投倒數48小時，台南市議員呂維胤、李宗翰今天開記者會指出，南區有一整條街的選民都還沒收到投票通知單，擔心是否影響投票資格。南市選委會清查了解後表示，區公所在整理裝釘過程已發現缺漏，並立即由戶政事務所補印，8日就交由區公所補發給民眾。

呂維胤接獲南區有里長反映，公所拿給里幹事發放投票通知單時，竟然有一整鄰都沒有印製投票通知單，他反映補發後，該鄰還是有某一整條街都沒有單子，令人擔心影響具有投票資格的公民權。李宗翰說，投票通知單可以提醒首投族，相當重要，且許多年長者很老實，沒收到通知單不敢去投票，選務機關應檢討，別讓這種事再發生。

南市選委會表示，投票通知單是由戶政事務所印製完成後交給區公所，議員所說的整鄰無投票通知單一事，區公所在整理裝釘過程已發現缺漏，並立即由戶政事務所補印交由區公所補送，此次事件是屬內部作業校對過程即發現，並於12月8日由區公所分送給民眾。

南市選委會呼籲，民眾若未收到公投通知單，可透過手機或電腦到中選會「110年全國性公民投票專區」至「我要去哪投票」平台，或內政部戶政司全球資訊網「110年全國性公民投票所地點查詢服務」，只要輸入身分證統一編號及出生年月日，就可查詢投票所地點及名冊號次，也可直接電洽戶籍地戶政事務所查詢及補發。

南市選委會總幹事姜淋煌說，民國92年8月28日（包括當日）以前出生的年滿18歲者，具有公民投票權都可前往投票，目前仍是防疫期間，投票時請戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。