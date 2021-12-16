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廚師果雕秀爭奇鬥豔吸睛 嘉縣安心好廚房衛生評核頒獎
嘉義縣衛生局推動餐飲業者衛生管理分級評核，上午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦「嘉遊安心好廚房餐飲衛生評核頒獎」，今年共60家餐飲業參加，通過評核優級35家，良級21家，縣長翁章梁頒授標章，現場安排果雕秀及美味饗宴，讓賓客視覺美味享受。
衛生局將優良業者名單置放衛生局及文化觀光局網站，供民眾參閱。中埔鄉寶島饗宴會館老闆娘許秀微說，抱持與餐廳同業相同理念，用心選用在地食材產品，做出可口、符合安全衛生料理，開心獲獎，未來將繼續努力，為大家做出最美味的料理。
衛生局辦理餐飲衛生管理分級評核，從60家餐廳、生活小吃、飲料店，請專家學者評核，公布56家優良業者，評核項目：員工衛生、作業衛生、場所衛生、食材管理、溯源資料建立及廢棄物管理等，符合食品良好衛生規範 (GHP)準則，須完成食品業者登錄。
衛生局呼籲餐飲業者及民眾，外食或在家烹煮，應建立良好衛生作業習慣，調理食品前後洗淨雙手，用新鮮食材，低溫保存，避免交叉汙染；謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」五要原則，以預防食品中毒事件發生。「期勉餐飲業成為百年名店！」翁章梁說，要成為百年老店，除技術提升，安全衛生是最基本的！感謝專家學者評核及大家用心。
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