廚師果雕秀爭奇鬥豔吸睛 嘉縣安心好廚房衛生評核頒獎

嘉義縣衛生局推動餐飲業者衛生管理分級評核，上午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦「嘉遊安心好廚房餐飲衛生評核頒獎」，今年共60家餐飲業參加，通過評核優級35家，良級21家，縣長翁章梁頒授標章，現場安排果雕秀及美味饗宴，讓賓客視覺美味享受。

衛生局將優良業者名單置放衛生局及文化觀光局網站，供民眾參閱。中埔鄉寶島饗宴會館老闆娘許秀微說，抱持與餐廳同業相同理念，用心選用在地食材產品，做出可口、符合安全衛生料理，開心獲獎，未來將繼續努力，為大家做出最美味的料理。

衛生局辦理餐飲衛生管理分級評核，從60家餐廳、生活小吃、飲料店，請專家學者評核，公布56家優良業者，評核項目：員工衛生、作業衛生、場所衛生、食材管理、溯源資料建立及廢棄物管理等，符合食品良好衛生規範 (GHP)準則，須完成食品業者登錄。