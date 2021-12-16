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台南水道博物館白雪木開花 增添節慶氣氛

中央社 / 台南16日電

台南山上水道博物館園區內栽種的白雪木近日進入開花期，步道旁整排小樹就像被灑上一層白雪，吸引不少遊客前往取景，館方預計花期可望延續到農曆春節前，成為賞景亮點。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館擁有廣大戶外空間，加上自從日治時期以來種植各種花草樹木，後來更成為苗圃用地，因此花草種類豐富，園區整建規劃時，充分利用這個特性補植花木，除了古蹟文史外，也打造豐富自然景觀。

台南市文化局指出，館方在約2年前開館營運後，沿著大門口右側花園區前方延伸至宮之森圓環的石子小徑旁，種下一整排白雪木，去年冬天首度有大片白花盛開，矮小茂密的花叢，恍若點點白雪飄下，落在小樹頂端，更將整條石子小徑營造出節慶感，吸引許多遊客拍照分享，在網路上引發不少討論。

台南市文化局指出，雖然受今年雨季時幾場豪大雨影響，部分白雪木樹株受損，今年數量略有減少，但大部分白雪木經過1年成長顯得更加茁壯，豐滿的枝葉開花後更能吸引遊客目光。

台南市文化局指出，初估園區內的白雪木綻放約8成，花期預計可以延續到農曆春節前，館方另已在東側空地遍撒波斯菊種子，預計將在春節前後接力綻放，提供遊客踏青賞花好去處。

台南 文化局 春節

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