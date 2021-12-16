文創綻放廟宇文化 新闢嘉市觀光路線

嘉義市政府以「福抱嘉義，來嘉廟妙妙」為主題，花費半年多時間推動「2021年嘉義市廟宇文化創意計畫」，8家廟宇經由設計將文化創意與城市美學結合一起，散步地圖、文創品、特色標示等，綻放廟宇文化創新的多樣性；市長黃敏敏惠說，每個廟宇就是一個文化博物館，也讓嘉義市多了一個觀光路線。

市長黃敏惠表示，諸羅建城迄今317年，嘉義市擁有溫文厚實的宗教歷史，來到嘉義市，就像來到一座文化博物館，一走進廟宇，眼光就會被古老的建築、精美的彩繪吸引。這次以「福抱嘉義，來嘉廟妙妙」為主題，把設計力融入城市治理，八座廟宇與專業設計團隊合作梳理與規劃未來發展，傳統信仰文化資源結合新世代思維，展現廟宇創新轉型的新風貌，也為節慶文化活動結合城市觀光旅遊盛事塑造新意象重塑廟宇藝術與創新多樣性。來自各地的遊客看到每家廟宇的文化創意，可以感受到嶄新的城市美學，嘉義市的廟宇文化創意將吸引國內外觀光人潮，創造更多行銷價值。

市府民政處指出，這次計畫經專家評選出城隍廟、九華山地藏庵、文財殿、大天宮、朝天宮、天后宮、慈濟宮及慈龍寺共八座廟宇，設計團隊針對廟宇本體內外空間規劃外，還包括標示小物、散步地圖、廟宇簡介、文創商品以及短片等。

八家廟宇的文創商品分別為，城隍廟的「驅邪庇祐造型隨身碟、十八般武藝筆」、九華山地藏庵的「大願隨行偶、平安符護身皮件」、文財殿的「文財招財、文財孔雀套筆」、大天宮的「金雞夜燈、神農茶浴包」、朝天宮的「香火袋造型環保袋、平安米袋」、天后宮的「默行開運珠鍊手環組、靜心香氛燈」、慈濟宮的「來嘉廟妙妙家將桌遊、復刻文物掛鐘」、慈龍寺的「紀念夜燈、濕壁畫迷你ＤＩＹ檯燈」。