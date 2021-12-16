暖個好冬 楊月娥偏鄉東石為術後弱勢阿嬤煮鱸魚湯補身

名主持人楊月娥上午南下偏鄉嘉義縣東石鄉龍港村，參與天主教中華聖母基金會「暖個好冬」歲末關懷活動，與基金會副執行長溫媖媖及社工，一起為阿嬤煮年菜，為剛手術出院80歲「阿春」阿嬤煮鱸魚湯，幫阿嬤大掃除，過好年，阿嬤笑開心直說「多謝！」場面溫馨感人！

楊月娥在廣播及電視節目都有亮眼成績，熱心公益，歷經家人生病過世及媽媽臥床、女兒罹癌，對照顧家人特別有感觸，接到聖母基金會活動邀請，馬上答應，上午與溫媖媖準備水果籃及生活物資，送「阿春」阿嬤，社工及學生志工打掃古厝，將雜物資源分類清空。

楊月娥等人烹煮五菜一湯菜餚，煮熱騰騰鱸魚湯，為術後阿嬤補身，助傷口恢復。楊月娥餵阿嬤喝鱸魚湯，阿嬤感動說：「這魚有鮮，金好飲，五告甘溫！」

阿嬤子女過世、孫子入獄，跟12歲曾孫女住古厝三合院，2年前車禍雙腳無力、無法久站，自製加裝塑膠水管握把拐杖，歷經甲狀腺癌，腎臟先後發現腫瘤手術摘除，疫情三級防疫期間，居服員送來便當，阿嬤與曾孫女分著吃，或將剩餘飯菜留著當晚餐，靠微薄積蓄、中低收救助金過活。

溫媖媖說，基金會服務個案逾8成弱勢，近7成領身心障礙手冊，5成老老照顧、獨老或高風險家庭孩子，「暖個好冬」活動逾10年，基金會動員逾200人為500戶弱勢家庭準備生活物資，今年準備常溫保存「五福豐味包」，簡單加熱就能有燒雞湯、粥品享用，還有防疫酒精噴瓶及口罩，讓他們暖胃安心過年。