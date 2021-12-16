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台南學生提早吹冷氣有望 萬一超過補助就使用者付費

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局爭取讓學生提早吹冷氣，只要溫度超過28度就可開冷氣。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局爭取讓學生提早吹冷氣，只要溫度超過28度就可開冷氣。記者鄭惠仁／攝影

行政院班班有冷氣政策下，台南市國中小8千多個班級已85%完成冷氣裝設，教育局長鄭新輝今天表示，在市長黃偉哲指示下，向國教署爭取提早使用，只用溫度超過28度就可開冷氣，若電費超出補助，以使用者付費、弱勢補助為原則。

台南市教育局今天上午舉行年終記者會，展現1年來的教育成果，其中家長、學生很重視的班班有冷氣問題，因國教署統一規定從5月起才可吹冷氣，引起家長質疑。家長認為南北天氣不同，北部4月可能還涼爽，不需要吹冷氣，但南部已是大熱天，若5月才能吹冷氣，班班有冷氣美意盡失。

教育局長鄭新輝說，全市有281所市立國中小，共有8000多班，目前已經完成85%的冷氣裝設，明年初就可完成所有班級冷氣裝設。也針對國教署以月份來規定開冷氣的問題提出建議，希望能以溫度來考量，若室內溫度超過28度就可開冷氣，也較符合南部天氣較中北部天氣熱的需要，初步已有共識。

鄭新輝說，經市府精算，教育部每年補助台南市冷氣費用6000多萬元，若提前吹冷氣，應可應付，萬一使用的電費超過補助金額，原則上採使用者付費，弱勢補助的方式來因應。

班班有冷氣 國教署 台南

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