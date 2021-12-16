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南美1館新興拍照熱點 昔是日治犯人進門階梯

中央社 / 台南16日電

台南市美術館1館友愛街小門前不起眼的4個階梯，在奈良美智特展11月開展後，突成了搶拍熱門景點，鮮為人知的是，這個地方是日治警察押送犯人進入台南警察署的必經之處。

前身是日治時期台南警察署的台南市美術館1館，座落於台南市舊城區，是台灣現存最早的日治時期警察署建築，向來是知名景點，名模林志玲曾在此舉行婚宴，連日本藝術家奈良美智都指定在這座特色鮮明的建築開展。

台南市美術館1館位於中西區南門路和友愛街口，遊客得由面對全台首學台南孔廟園區的大門進出，但不知何時，友愛街小門突然成了搶拍熱門景點，尤其在奈良美智特展11月開展後，想要在小門前4個階梯留影，有時得排隊等候半小時以上。

上網查詢或在IG瀏覽，更可看到許多在南美1館小門前留影的相片，有人公開註明此處是台南景點，也有人說有「秒到歐洲」，更有人不惜在南美1館旁違停，只為在這個小門及階梯拍上半小時的美照。

友愛街小門不僅是奈良美智特展的出口，同時是館內咖啡廳的進出口，只想喝咖啡享受館內老榕景緻、卻不想買票進館的人，就從此處進入，人來人往，必須踏上門前4個階梯，有時搶拍留影者還得讓道。

毗鄰南美1館的友愛街店家告訴中央社記者，先前偶爾有新人在這個小門及階梯拍婚紗照，週休二日時，大批遊客更蜂擁到此拍照。

南美1館人員也注意到這個現象，館方推測和奈良美智特展開展有很大的關係，因看展者必須從友愛街小門出去，許多人或許想在此處留影紀念。

其實，南美1館在日治台南警察署時期，左右2個小門有「階級」之分，南美1館導覽人員鄭玉燕接受中央社記者採訪時說，日治時期2個小門中，面向南門路的小門，地勢較高，專屬日治警官進出通道，友愛街小門地勢較低，日治警察押送犯人，就從此門進入。

不過，幾乎沒人知道南美1館2個小門竟有「階級」，南門路小門也未對外開放，想重溫日治小門風情，也只能走當年的「犯人路徑」了。

奈良美智 台南 警察

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