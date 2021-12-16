台南空氣品質不佳 市府啟動應變措施

台南市今天清晨起空氣品質不佳，局部地區測站達紅色警示或橘色預警等級，市府環保局已啟動應變措施，預估下午起弱海風進入西半部陸地，空氣品質應可改善。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，台南市今天清晨起空氣品質不理想，新營測站達紅色警示，善化測站、台南測站及安南測站達橘色預警等級，環保局隨即啟動應變措施。

環保局今天清晨5時出動洗街車，在新營區、後壁區、柳營區、鹽水區、新市區、善化區、安南區、南區等15個行政區32個路段，洗街217.2公里。

環保局也通知57家排放量較大的工廠及21處工業區，提升空污防制設備效率，環保局人員同時前往仁德區、安南區、佳里區、下營區、六甲區等工業區稽查13家工廠。

此外，環保局通知72處營建工地提高灑水頻率，加強道路洗街等措施，且執行溪北地區農廢露天燃燒好發區空拍，以減緩空氣品質惡化。

台南市長黃偉哲表示，今天這波西半部境內污染預定中午過後才會解除警報，在此期間，市民應儘量避免從事戶外劇烈運動，外出時也要配戴口罩，加強自我防護。