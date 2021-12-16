耶誕初雪美極了！台南山上花園水道博物館白雪木盛開

台南市山上花園水道博物館園區內的白雪木，在耶誕前欣欣向榮，一整片雪白花葉，美不勝收。館方表示，白雪木又名「聖誕初雪」，雪花般的花朵及苞片，為園區帶來不少浪漫氣氛，連日已經吸引不少遊客前來取景留念，成為園區另一亮點。

文化局指出，山上花園水道博物館擁有廣大戶外空間，自從日治時期以來，就種植有各種花草樹木，後來更成為苗圃用地，因此花草種類豐富，園區整建規劃時，就充分利用這個特性，補植花木，除了古蹟文史外，也打造自然豐富景觀。

兩年前開園後，館方沿著大門口右側花園區前方延伸至宮之森圓環的石子小徑旁，種下一整排白雪木，去年冬天就有大片白花盛開，矮小茂密的花叢，恍若點點白雪飄下，落在小樹頂端，更將整條石子小徑營造出節慶感，在網路上爆紅。

今年年中接連豪雨，部分樹株受損，數量略有減少，但時隔一年，大部分的白雪木顯得更加茁壯，豐滿的枝葉，也吸引入園遊客目光