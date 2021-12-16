快訊

網路溫度計調查公投聲量月增破5成 核四、反萊豬最熱

搶攻半導體業高薪！文組跨界求職正夯 4大職務最熱門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耶誕初雪美極了！台南山上花園水道博物館白雪木盛開

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南山上花園水道博物館白雪木盛開，如下雪般也增添耶誕節慶氣氛。圖／文化局提供
台南山上花園水道博物館白雪木盛開，如下雪般也增添耶誕節慶氣氛。圖／文化局提供

台南市山上花園水道博物館園區內的白雪木，在耶誕前欣欣向榮，一整片雪白花葉，美不勝收。館方表示，白雪木又名「聖誕初雪」，雪花般的花朵及苞片，為園區帶來不少浪漫氣氛，連日已經吸引不少遊客前來取景留念，成為園區另一亮點。

文化局指出，山上花園水道博物館擁有廣大戶外空間，自從日治時期以來，就種植有各種花草樹木，後來更成為苗圃用地，因此花草種類豐富，園區整建規劃時，就充分利用這個特性，補植花木，除了古蹟文史外，也打造自然豐富景觀。

兩年前開園後，館方沿著大門口右側花園區前方延伸至宮之森圓環的石子小徑旁，種下一整排白雪木，去年冬天就有大片白花盛開，矮小茂密的花叢，恍若點點白雪飄下，落在小樹頂端，更將整條石子小徑營造出節慶感，在網路上爆紅。

今年年中接連豪雨，部分樹株受損，數量略有減少，但時隔一年，大部分的白雪木顯得更加茁壯，豐滿的枝葉，也吸引入園遊客目光

目前白雪木花況綻放約八成，花期預計可以延續到農曆春節前，館方也在東側空地遍撒播斯菊種子，預計將在春節前後接力綻放，從現在起只要到園區，都可以拍到各種不同的美景，也歡迎民眾利用假日前來踏青賞花。

台南山上花園水道博物館白雪木盛開，如下雪般也增添耶誕節慶氣氛。圖／文化局提供
台南山上花園水道博物館白雪木盛開，如下雪般也增添耶誕節慶氣氛。圖／文化局提供
台南山上花園水道博物館白雪木盛開，如下雪般也增添耶誕節慶氣氛。圖／文化局提供
台南山上花園水道博物館白雪木盛開，如下雪般也增添耶誕節慶氣氛。圖／文化局提供

春節 博物館 文化局

延伸閱讀

四川德陽首次拍到大熊貓「標記」行為

中工新園區 強攻雲宇宙

麗寶耶誕新年城今晚展開 18公尺高「米娜瓦之樹」點燈

淡水、八里河濱布置耶誕光雕 營造異國浪漫氣氛

相關新聞

偶迷超感動！國內首座偶戲圓環 素還真雕像今豎立

各地圓環從早年的國父、總統、偉人到公益獅子鐘或藝術雕像，台灣布袋戲故鄉的雲林縣虎尾鎮取得霹靂布袋戲國際公司授權，今年9月...

稻作保險四選三新制明年上路 災損認定明確提高補貼

快過年了，一期稻作年節後秧苗耕作，農委會公告為保障種稻農友收益，明年起，推行水稻收入保險政策及「稻作四選三」新措施，輔導...

布袋高跟鞋教堂公園整修煥然一新 海濱婚禮宴客增亮點

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成為情人打卡景點，結婚新人拍婚紗及婚...

耶誕初雪美極了！台南山上花園水道博物館白雪木盛開

台南市山上花園水道博物館園區內的白雪木，在耶誕前欣欣向榮，一整片雪白花葉，美不勝收。館方表示，白雪木又名「聖誕初雪」，雪...

仁德崁腳抽水站今動工 完工後改善中華醫大周邊淹水

台南市仁德區崁腳抽水站新建工程開工，今天上午由市長黃偉哲等人主持動土典禮，黃偉哲說，三爺溪上下游整治計畫，中央及地方共斥...

原民天生愛歌舞？ 國小教材挨批刻板描述

國小五年級教科書出現排灣族民歌「歡樂舞」，除了使用注音輔以標示之外，還描述原住民「天生愛歌舞、粗獷豪邁」等，引發部分原住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。