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三爺溪新建抽水站動土 改善水患添助力

中央社 / 台南16日電

台南市政府規劃新建仁德崁腳抽水站改善三爺溪水患，獲營建署全額補助經費及中華醫事科技大學無償提供校地，工程今天動土，預計民國112年1月完工，將有助降低淹水頻率。

台南市政府水利局上午在中華醫事科技大學體育館前的崁腳抽水站預定地舉辦新建工程開工典禮，不少附近地區居民前往現場觀禮，並關心相關治水工程進度。

台南市水利局長韓榮華簡報時表示，三爺溪流域因整體排水坡度平緩，且下游出口受二仁溪迴水影響，每逢豪大雨水位高漲，連帶使沿線地區排水困難，經常造成淹水災情，位於三爺溪中游仁德滯洪池對面的中華醫事科大附近地勢低漥，很容易出現水患。

韓榮華指出，水利局向中央爭取前瞻基礎建設計畫整治經費，獲營建署全額補助新台幣1億280萬元，中華醫事科大也無償提供約200平方公尺校地，崁腳抽水站計畫得以順利進行。

他說，崁腳抽水站工程內容包括地下2層、地上3層的抽水站1座，並設置3台3CMS豎軸式抽水機、迴轉式撈污機等設備，抽排量共計9CMS（每秒9立方公尺），預計112年1月完工，啟用後將成為三爺溪流域第7座抽水站，於汛期提高抽水能量，降低淹水頻率及災害。

中華醫事科大校長孫逸民表示，中央與市府合作投入三爺溪整治已有初步成效，往年常淹水的中華醫事科大校園，今年並沒有淹水災情，學校董事會基於社會責任決定無償提供校地興建抽水站，除了希望進一步降低淹水頻率，也盼造福附近地區的民眾，使整體環境更安全、宜居。

台南市長黃偉哲表示，崁腳抽水站的抽排能量非常大，可降低周邊地區淹水機率，而隨著三爺溪治理工程陸續到位，希望區域防洪概念逐步落實，使整個大仁德地區淹水惡夢獲得解決，市府將督促排水站工程如期、如質完工。

淹水 台南 水利局

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