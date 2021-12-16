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仁德崁腳抽水站今動工 完工後改善中華醫大周邊淹水

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市長黃偉哲、立委王定宇、議員郭鴻儀、杜素吟、許又仁等人上午主持仁德區崁腳抽水站新建工程開工動土典禮。記者邵心杰／攝影
台南市長黃偉哲、立委王定宇、議員郭鴻儀、杜素吟、許又仁等人上午主持仁德區崁腳抽水站新建工程開工動土典禮。記者邵心杰／攝影

台南市仁德區崁腳抽水站新建工程開工，今天上午由市長黃偉哲等人主持動土典禮，黃偉哲說，三爺溪上下游整治計畫，中央及地方共斥資約140億，其中，萬代橋上游已整治完工，萬代橋下游，感謝中華醫事科大無償提供校地興建抽水站，預計2023年1月完工，可望減低淹水惡夢，不用在半夜起床搬家具。

台南市水利局長韓榮華說，三爺溪整治計畫，以萬代橋為界，萬代橋上游4.57公里，斥資34.67億元，已整治完成，至於下游部分至二仁溪10.9公里，預計斥資43.3億，預定2022年底完工。此外，計畫改建8座橋梁，總經費53.2億，其中施工中有4座、設計也有4座。

他指出，三爺溪流域，每逢豪大雨水位高漲，每每造成淹水災情，縣市合併後，爭取經費逐步完護岸加高及抽水站等應急與治理工程，而仁德區民安路中華醫事大學位於三爺溪中游仁德滯洪池對面，卻因地勢低漥，長年飽受淹水之苦。

因此，水利局向中央爭取整治經費，中華醫大無償提供200平方公尺校地使用，並獲營建署全額補助1億280萬元，興建崁腳抽水站，工程包括地下二層、地上三層抽水站，並設置3台3CM豎軸式抽水機、迴轉式撈汙機等設備，共計9CM抽排量，工期420日曆天，預計2023年1月完工。

黃偉哲說，我們一定盡速在最短的時間內來興建，但是我們也希望說，整體的區域防洪的概念也能夠藉著這次的工程能夠落實；希望自此之後，民眾都能夠安居樂業，不要再每次下大雨的時候，就半夜要起床搬東西。

台南市水利局向中央爭取整治經費，中華醫大無償提供200平方公尺校地使用，並獲營建署全額補助1億280萬元，興建崁腳抽水站，預計2023年1月完工。記者邵心杰／攝影
台南市水利局向中央爭取整治經費，中華醫大無償提供200平方公尺校地使用，並獲營建署全額補助1億280萬元，興建崁腳抽水站，預計2023年1月完工。記者邵心杰／攝影
台南市仁德區崁腳抽水站新建工程開工，今天上午由市長黃偉哲等人主持動土典禮。記者邵心杰／攝影
台南市仁德區崁腳抽水站新建工程開工，今天上午由市長黃偉哲等人主持動土典禮。記者邵心杰／攝影

黃偉哲 淹水 台南

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