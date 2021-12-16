偶迷超感動！國內首座偶戲圓環 素還真雕像今豎立

各地圓環從早年的國父、總統、偉人到公益獅子鐘或藝術雕像，台灣布袋戲故鄉的雲林縣虎尾鎮取得霹靂布袋戲國際公司授權，今年9月動工將改建為布袋戲圓環，今天霹靂主角「素還真」銅像運抵工地，色澤雕工精細的巨大「偶像」如巨星般豎立圓環，偶迷超感動，紛紛拍照上傳網路，傳達戲曲之鄉的意象。

虎尾鎮長丁學忠說，台灣意象票選最高的是布袋戲，虎尾又是國內布袋戲發源地，擁有全台數量最多布袋戲團，肩負世代傳承重責，為展現偶戲藝術之都的美感，虎尾鎮公所以近千萬元動工改造虎尾圓環，成為國內第一座布袋戲圓環，一旦完工將可成為雲林景點新地標，意義深遠。

虎尾鎮長丁學忠也感謝聞名國際的霹靂布袋戲公司的支持，以及名雕塑家楊柏林，形塑虎尾獨一無二的人文地景，終讓計畫得以實現，未來新圓環將賦予新藝術生命，營造不同的在地景觀，凸顯虎尾人文薈萃與產業豐富的門戶意象。

霹靂布袋戲首席主角「素還真」塑像，昨晚運抵圓環，當這座高達6公尺的偶像堅立圓環時，偶迷超感動，紛紛拍照上傳見證歷史一刻，有人還以素還真的口白「半神半聖亦半仙、全儒全道是全賢、腦中真書藏萬貫、掌握文武半邊天」表達心中對偶像立於虎尾門戶的喜悅。

古銅色的素還真雕像，夜間燈光投射將展現不同的美感，每周將有燈光秀，丁學忠說，素還真圓環預定本月28日完工，明年元旦當天開幕啟用，霹靂公司也同步推出素還真賀歲影片，相互揮映，明年可說是偶戲原鄉的「布袋戲年」。