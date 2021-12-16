稻作保險四選三新制明年上路 災損認定明確提高補貼

快過年了，一期稻作年節後秧苗耕作，農委會公告為保障種稻農友收益，明年起，推行水稻收入保險政策及「稻作四選三」新措施，輔導稻農調整舊有連續種稻耕作模式，因應急劇氣候變遷，嘉南平原是台灣穀倉，稻作面積廣大、農民眾多，稻作新措施對農民影響大。

嘉義縣太保市長黃榮利是專業稻農，曾榮獲全國十大傑出農民，他說，水稻收入保險，不論是否申報繳售公糧，都須投保基本型保險，雖不必繳保費，卻形同「強制保險」，關係農民受災損權益，農委會對災損認定要明確，避免執行困擾爭議。

另針對「四選三」新措施，黃榮利說，以往水稻2年4期作，明年起只能種3期，一期形同「強制休耕」，不種稻只能轉作，農地屬農民，每分地休耕轉作只有4500元獎勵金，少種稻減少收入，應提高轉作補貼，彌補農民未種稻損失，未種稻，包括秧苗、代耕、農藥肥料等相關產業鏈受衝擊斷鏈，農委應擬妥配套措施。

農糧署南區分署說，明年推動水稻收入保險，稻農都須投保基本型水稻收入保險，遇天災或病蟲害，產量受損達2成以上，即可獲得每公頃1萬8千元保險理賠，基本型保費由政府全額負擔，農民不用支付保費。

另，為強化未申報繳交公糧稻農收益保障，明年起取消稻作直接給付金，改計入加強型水稻收入保險理賠單價，農友只需負擔部分保費，遇「歹年冬」稻作減產，當期就可獲得更足額產量受損理賠保障。