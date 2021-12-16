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布袋高跟鞋教堂公園整修煥然一新 海濱婚禮宴客增亮點

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
雲嘉南濱海國家風景區管理處打造的嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，斥資3千多萬元整修半年多，最近完工，讓海景公園煥然一新。圖／雲嘉南濱管理處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處打造的嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，斥資3千多萬元整修半年多，最近完工，讓海景公園煥然一新。圖／雲嘉南濱管理處提供

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成為情人打卡景點，結婚新人拍婚紗及婚禮婚宴場地，斥資3千多萬元整修半年多，最近完工，讓海景公園煥然一新，其中增設愛心廣場提供室外婚宴會場及戶外活動場地，並在高跟鞋教堂增加60多盞景觀燈，成為最大亮點。

雲嘉南濱管理處說，布袋海景公園通用環境整修工程共7項：增設1千平方公尺愛心廣場；增設無障礙設施，方便行動不便遊客；翻修環繞高跟鞋教堂1公里多道路，將石板路面改為壓花地坪；增設高跟鞋教堂60多盞高矮景觀燈，夜間更顯立體層次絢麗燈光；裝設27個監錄器，維護園區安全；賣場重新油漆粉刷；大門路面翻修改為壓花地坪。

雲嘉南濱管理處前年委外出租所羅門國際公司經營，3月起在所羅門公司促成下，連續舉辦3場夢幻的婚禮婚宴，讓高跟鞋教堂成為海濱婚禮亮點，所羅門公司增設遊園嘟嘟車、親子遊樂設施等，提供遊客更多元吃喝玩樂休閒，整修完工，疫情穩定，迎接耶誕節及跨年連假遊客到來。

整修後的高跟鞋教堂園區，不只是拍照打卡景點，還可租借場地在此辦婚禮婚宴，賓客在夕陽下吹海風、觀賞高跟鞋教堂、聆聽音樂，高跟鞋教堂打上五彩燈光，自然及景觀美景，加上燈光氣氛，讓賓客邊享用美食，感受海濱浪漫氣氛。

經營業者說，高跟鞋教堂象徵王子找到玻璃鞋，遇見美麗的公主後擁有幸福美滿生活的寓意，為新人送上的美好祝福，加上寬闊草原，美麗夕陽，散佈園區童話愛情裝置藝術，提供新人不一樣愛情見證。

雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成為情人及結婚新人拍婚紗景點。圖／雲嘉南濱管理處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成為情人及結婚新人拍婚紗景點。圖／雲嘉南濱管理處提供
雲嘉南濱管理處前年委外出租所羅門國際公司經營，3月起在所羅門公司促成下，連續舉辦3場夢幻的婚禮婚宴，讓高跟鞋教堂成為海濱婚禮亮點。記者魯永明／翻攝
雲嘉南濱管理處前年委外出租所羅門國際公司經營，3月起在所羅門公司促成下，連續舉辦3場夢幻的婚禮婚宴，讓高跟鞋教堂成為海濱婚禮亮點。記者魯永明／翻攝
雲嘉南濱海國家風景區管理處打造嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成為情人及結婚新人拍婚紗景點，斥資3千多萬元整修半年多，最近完工，讓海景公園煥然一新。圖／雲嘉南濱管理處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處打造嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成為情人及結婚新人拍婚紗景點，斥資3千多萬元整修半年多，最近完工，讓海景公園煥然一新。圖／雲嘉南濱管理處提供

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