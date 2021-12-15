雲林故事館素人繪本名單出爐 走讀雲林邀大家一起來

雲林縣政府自2008年委託雲林故事人協會辦理「社區繪本創作培訓、推廣及出版」計畫，迄今已培育400多位素人創作者，催生100多本原創繪本，透過圖畫及文字挖掘與記錄常民在地觀點，今天在雲林故事館新書發表會，每位故事人分享創作歷程，頗為感人。

今年評選4本社區繪本，《暖心油你》作者王瑋婷，藉由土庫一家傳統製造麻油的工廠的故事，道出「油」的家族情感和技藝傳承，勾起大家對麻油香味的記憶。《東東與我》作者劉玉來，寶物盒裡珍藏的不僅是玩具和禮物，更是人與人的情感與回憶，描述民國48年八七水災的災情與重建，串聯人性的溫暖美好。

《我家的火戰士》作者廖亭畇，年僅10歲，以小女孩的視角，講述父親擔任義消的日常與「火戰士」的職責，以及面臨火災和生活的應對，道出家族三代皆為火戰士的薪傳家風。進階繪本培育由方文利老師所著的《庄跤》脫穎而出，藉由台語詩謠，呈現農村質樸的風情，串起人與土地的記憶與感情。

文觀處長陳璧君指出，這些社區繪本新書將從明年元旦起兩個月，分別在二崙故事屋及雲林故事館展出，邀請大家一同見證大家共創的〈故事ㄟ厝〉，農曆過年邀請新書作者以『故事團圓飯』方式與大家共襄盛舉。