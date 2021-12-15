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「16道蒜味」創意料理 民間高手巧思「把蒜頭變主角」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
空姐林佳楓（左）、陳馨慧（右）因疫情停飛3個月「停工不停學」練就好廚藝，這次打造應景「聖誕樹」料理參加莿桐鄉農會蒜頭創意料理比賽，奪下第3名。圖／莿桐鄉農會提供
空姐林佳楓（左）、陳馨慧（右）因疫情停飛3個月「停工不停學」練就好廚藝，這次打造應景「聖誕樹」料理參加莿桐鄉農會蒜頭創意料理比賽，奪下第3名。圖／莿桐鄉農會提供

雲林縣莿桐鄉蒜頭遠近馳名，農會近年舉辦創意料理比賽，獲得廣大回響，今年主題擴及家庭料理，吸引全台各地好手組隊參加，晉級決賽的8組選手各個手藝精湛、創意無限，將蒜頭完美融入銅鑼燒、壽司等菜色中，16道創意料理色香味具全，令評審讚不絕口，農會也決定彙整歷屆料理食譜出書明年問世，向國人推展優質好蒜。

總幹事張鈺萱說，參賽選手很有巧思，在每一道料理中，可見「新創」與「美學」的實體呈現，吃進口中更打開意想不到的味蕾層次。

冠軍選手林世航、葉晏岑開發的銅鑼燒，以些許醬油為基底，加入馬鈴薯與蒜頭，口感顛覆原有的點心形象；另以莿桐豆皮、空心菜、甜椒、莿桐米及花枝製成的壽司，呈現滿滿的在地特色。

空姐林佳楓、陳馨慧因疫情停飛3個月，她們「停工不停學」練就好廚藝，突發奇想把蘿蔔削成聖誕樹造型，再自製蒜味香腸，打造應景的「聖誕樹」料理，不僅令眾人驚艷，口味更獲得讚賞，奪下第3名。

「蒜頭也能是主角」張鈺萱說，農會將匯集去年廚藝學校學生組，加上今年家庭組共36道料理，編輯成冊出版食譜，預計明年推出，並於4月蒜頭季舉辦系列推廣活動贈書，讓國人用「莿桐蒜」做出最具風味的菜色。

雲林縣莿桐農會今年的蒜頭創意料理比賽，晉級決賽的8組選手共開發出16道蒜頭料理。圖／莿桐鄉農會提供
雲林縣莿桐農會今年的蒜頭創意料理比賽，晉級決賽的8組選手共開發出16道蒜頭料理。圖／莿桐鄉農會提供
雲林縣莿桐鄉農會蒜頭創意料理比賽今年冠軍是林世航、葉晏岑，他們將蒜頭結合在地食材製成銅鑼燒與壽司，呈現滿滿在地風味。圖／莿桐鄉農會提供
雲林縣莿桐鄉農會蒜頭創意料理比賽今年冠軍是林世航、葉晏岑，他們將蒜頭結合在地食材製成銅鑼燒與壽司，呈現滿滿在地風味。圖／莿桐鄉農會提供

創意料理 農會 雲林

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