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尖銳水產也能真空包住 嘉市府盼這業者領湖子內起飛

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
大鼎冷鏈公司研發真空貼體包裝技術，加上導入設計，獲得食創獎的包裝技術創新、設計美學創新2項特優。記者林伯驊／攝影
大鼎冷鏈公司研發真空貼體包裝技術，加上導入設計，獲得食創獎的包裝技術創新、設計美學創新2項特優。記者林伯驊／攝影

嘉義市湖子內重畫區的大鼎冷鏈公司研發貼體包裝技術，尖銳的帶殼水產都能真空包覆，並接受台灣設計展輔導，導入設計力，打造「澄形」品牌，奪食創獎的包裝技術創新、設計美學創新2項特優，市長黃敏惠稱讚創新冷鏈技術，市府也推薦大鼎上櫃買中心的創櫃板，盼帶動湖子內區域發展。

市府表示，大鼎冷鏈公司改變傳統水產品使用普通真空、保麗龍盤包裝方式，利用真空貼體包裝技術，看起來好像沒有包裝，實際上被透明膜包裹，讓食材完整被看到，也完全隔絕空氣，延長保存期限，減少60%碳足跡。

市府也指出，大鼎冷鏈有創新的技術，輔導由設計公司協助，創澄形MORF品牌，以「膜法盒子」概念，有技術也有美學，來與消費者溝通，未來業者朝替農漁業包裝、幫忙送驗、行銷鋪貨等，一連串打造澄形的平台。

大鼎冷鏈公司執行長徐昀鼎今天展示包裝技術，有尖銳的帶殼水產，都能真空包住，不會刺破，肉品則清楚看到模樣，以「悍凍膜法，保鮮生活」獲食創獎的包裝技術創新獎特優，「澄形MORF膜法盒子」獲設計美學創新類的特優。

大鼎公司位於湖子內的廠區，將「膜法盒子」做成大型看板，黃敏惠、徐昀鼎等人拍照，仿如包在包裝盒內。

市府建設處長田長沛說，設計研究院認為大鼎很有潛力，從市府角度，大鼎位處市府極力想發展的湖子內重畫區，此區核發的建照、使照相當多，希望有環保且創新的產業來深耕，期許大鼎當「嘉義隊」、「湖子內的台積電」，市府與業者會一起合作，目前推薦業者上創櫃板，預估明年成為全嘉市第1個上櫃買中心的創櫃板事業，期待成長過程，能帶動區域發展。

大鼎冷鏈公司研發真空貼體包裝技術，尖銳的帶殼水產都能真空包覆，不會戳破。記者林伯驊／攝影
大鼎冷鏈公司研發真空貼體包裝技術，尖銳的帶殼水產都能真空包覆，不會戳破。記者林伯驊／攝影
嘉市府建設處長田長沛（左起）、觀光新聞處長張婉芬今天在大鼎冷鏈公司門口的「膜法盒子」看板合影，營造包裝的模樣。記者林伯驊／攝影
嘉市府建設處長田長沛（左起）、觀光新聞處長張婉芬今天在大鼎冷鏈公司門口的「膜法盒子」看板合影，營造包裝的模樣。記者林伯驊／攝影
市長黃敏惠（右二）等人今天在大鼎冷鏈公司門口的「膜法盒子」看板合影，營造包裝的模樣。記者林伯驊／攝影
市長黃敏惠（右二）等人今天在大鼎冷鏈公司門口的「膜法盒子」看板合影，營造包裝的模樣。記者林伯驊／攝影
大鼎冷鏈公司研發真空貼體包裝技術，獲得食創獎的包裝技術創新、設計美學創新2項特優。記者林伯驊／攝影
大鼎冷鏈公司研發真空貼體包裝技術，獲得食創獎的包裝技術創新、設計美學創新2項特優。記者林伯驊／攝影
大鼎冷鏈公司執行長徐昀鼎，展示真空貼體包裝技術。記者林伯驊／攝影
大鼎冷鏈公司執行長徐昀鼎，展示真空貼體包裝技術。記者林伯驊／攝影

重畫區 嘉義

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