嘉梅山玉虛宮復刻「神禡大符」拓印板 明年農曆9月亮相

嘉義縣梅山玉虛宮清道光年間製「神禡大符」拓印板，製符供信眾帶回家供奉，然拓印板久經地震和歲月摧殘，中間出現1條大裂痕，廟方委請地方文史工作團隊，據原有原有細節復刻，預計明年農曆9月初9重新亮相。

玉虛宮建於乾隆22年（1757年），主祀玄天上帝，常務監事陳良清說，道光年間玉虛宮香火鼎盛但山區交通不便，民眾步行到玉虛宮參拜常須費5至6小時，要將神明迎請回家，卻又無力塑神明金身，地方仕紳製木神符板，拓印神禡大符，等同帝爺公神靈，讓信眾祈求回家鎮宅供奉。

日本皇民化時期，因應正廳改善政策，禁止張貼神禡大符，玉虛宮總幹事張慧鴻說，地方耆老恐神符板被毀，將其收藏，直至1970年玉虛宮整修，才重見天日，但因年久失修，一度被建商誤認為廢棄物丟棄，所幸終尋回。

神符板長年使用，加上1906年梅山大地震，板上圖樣文字斑駁，甚至出現裂痕，地方仕紳2014年參考古神符板元素，重新繪製圖樣，交由印刷廠印製大符，但發現仍與古時大符圖像有出入，決定委請專業團隊復刻清代神符板。

玉虛宮今年6月委託南華大學文史團隊，考究符板年份和材質，並請臺南蓬萊齋繪師黃雉原還原神符板原貌。黃雉原說，他用修圖軟件「色調分離」功能，發現玄天上帝腳下龜蛇，並非如原先推論般纏繞，上帝公左右護法手持的法器也是之前被忽略的細節，此次復刻工程都會再把細節補上。