配合台灣設計展 阿里山林鐵推百年經典車輛特展

阿里山林鐵及文資處即日起在嘉義製材所辦理「百年鳴森」林鐵百年經典車輛特展，並配合24日開展的2021台灣設計展，嘉義車庫園區陳列各式車輛，呈現百年林鐵車輛演進史。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱今天接受中央社記者訪問時表示，「百年鳴森」林鐵百年經典車輛特展陸續在嘉義製材所及嘉義車庫園區展出，即日起開展的嘉義製材所特展入口，以林鐵特有「鳥居造隧道」構形，象徵林鐵之旅開展。

展區包括「鐵道縱斷面圖」，具體呈現阿里山林鐵和周邊地形，同時保留日治時期的橋梁、隧道、場站海拔等珍貴圖檔文獻；「機械構造和原理」展區，則以動畫展現Shay式蒸汽機車作動原理。

在「設計導入林鐵」展區，則以林鐵新Logo及「栩悅號」觀光列車設計理念，將機械工藝和最新的設計導入做連結；「職人工具牆」展區，陳列出過往林鐵職人使用的工具。

周恆凱指出，林鐵首次對車輛車廂導入設計美學，設計出全新「栩悅號」觀光列車，外觀以「阿里山迎賓鳥」之稱的栗背林鴝雄鳥為主題，將鳥的身形融入車頭設計當中。「栩悅號」觀光列車近期將在嘉義車庫園區展出。

另外，由林鐵及文資處員工整修1台古董級Shay式蒸汽火車「華盛頓水泵」，在嘉義製材所動態展示，讓民眾體驗早期Shay式蒸汽火車透過「華盛頓水泵」運用蒸氣推動活塞，將水櫃內水送進鍋爐的機械原理。

周恆凱說，配合嘉義市政府24日起辦理2021台灣設計展，林鐵將在「嘉義車庫園區」陳列林鐵百年來運駛的各類型車輛，包括林鐵1910年引進的18噸Shay式蒸汽機車、1953年引進的第1代柴油機車等。

阿里山林鐵及文資處配合「百年鳴森」特展，將於12月18日至19日，以及12月23日至明年1月2日，以SL-25蒸汽機車或柴油機車附掛檜木車廂行駛於嘉義站至北門站，遊客可購票搭乘體驗。