和一般生同場競技 嘉義高商肌肉萎縮症生勇奪金手獎

患有肌肉萎縮症的嘉義高商應用英語科三年級學生簡若玲，參加今年度全國商業類學生技藝競賽，與全國一般生同場競技榮獲「職場英文組」金手獎第4名。為何想和一般生同場競技，簡若玲說「我覺得我的能力和一般生一樣」。

簡若玲在1歲多的時罹患肌肉萎縮症，她說，當時還可以爬，但現在就需要輪椅，手和腳力氣慢慢變小，脊髓也開刀過，在學校有助理員、同學幫忙，學習過程都還可以適應。

對於為何想和一般生同場競技，她說，「我覺得我的能力和一般生一樣」。她也分享心得「Just do it才是最有效率的讀書方法，只要踏出第一步，內心自然就會引導該如何踏出下一步。」

指導老師陳育明說，剛開始報名校內選手選拔時，校方考慮到她的特殊身分，向主辦單位詢問，主辦單位一度表示，特教生有特教生的管道；但還是接受若玲報名參加，並安排特別房間讓她參賽。技藝競賽分學科與術科，她因為手部只有手腕以下能靈活運作，為加快書寫速度，9月開始練習手寫作文，酸痛難免，但這孩子從不喊苦。若玲很主動積極、而且樂觀開朗，是值得學弟妹學習的榜樣。

校長林義棟表示，簡若玲從小生活上有許多的限制和不便，求學期間一直需要助理員的協助，才能應付生活中的大小事，在校期中考時，也通常需延長作答時間，以便順利完成考試，另外因脊椎側彎造成的疼痛，中午常需到健康中心平躺休息，以減輕身體的不適。這次的比賽，憑藉自身的實力與毅力，在眾多選手中脫穎而出。

榮獲金手獎「電腦繪圖組」第5名的廣告設計科三年級生黃湘霓一開始進入嘉商的目標就很明確是「當選手拼技優」，為了能上國立大學而拼命準備。她說，未來想從事電腦動畫，因為自己畫的圖可以動起來，覺得很酷！

實習主任蕭淵元表示，湘霓來自單親家庭，從小父親工作常帶著她東奔西跑，使得她能吃苦耐勞也會察言觀言色，但她很活潑，思緒、邏輯反應很快，一點就通，很快進入狀況。