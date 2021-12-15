日本相挺！台灣冷凍鳳梨釋迦銷日首航 訂單比預期熱烈

農委會今天在台南舉行「冷凍釋迦外銷起跑，跨境電商日本搶鮮到記者會」，台灣鳳梨釋迦保鮮技術大突破，在中國大陸暫停輸入台灣鳳梨釋迦後，今天首批1公噸冷凍鳳梨釋迦封櫃空運日本、明天就直到消費者，副主委陳添壽說，電商業者以每盒3公斤裝販售，目前日本訂單反應比預期好，農民應該可以安心但要顧好品質。

農委會副主委陳添壽、立委劉櫂豪、台東縣政府農業處長許家豪及農委會國際處副處長林志鴻、農糧署副署長姚志旺、台東區農改場副場長盧柏松等人出席記者會，自然屋與日本電商業者合作，在日本以自然屋品牌名提供日本消費者網購，在台南冠南生技公司取得農委會台東區農改場鳳梨釋迦全果冷凍技術下，首批冷凍鳳梨釋迦外銷日本。目前在日本訂單已有1萬多箱、約30多公噸，訂單比預期熱烈，讓農民吃下定心丸。

陳添夀表示，今年9月中國大陸對台灣鳳梨釋迦暫停輸入，在台東釋迦面積及產量佔一半，百分之95不能到中國大陸，危機或許是轉機，台灣有這麼好的釋迦要如何開發市場，農委會以分散國內市場，也開發急速冷凍技術，可突破外銷到日本。

農委會今年目標是內銷5千噸，外銷5千噸，加工3千噸，冠南生技公司在熟成及急速冷凍技術都相當先進，還有自然屋跨境通路，因此對冷凍釋迦出口到國外是非常看好，可銷往日本、美國、加拿大、新加坡、馬來西亞等東南亞等國家，政府和民間企業組成 台灣隊全力打拚，不只是外銷出口也可以讓國人享受。

立委劉櫂豪表示，今天見證第一櫃冷凍釋迦封櫃外銷到日本，今年9月因中國大陸片面中止鳳梨釋迦輸入，政府和民間組成台灣隊一起努力，把釋迦行銷到全世界，台灣消費者也可以吃到好的釋迦 ，請大家一起來相挺，把釋迦吃光光，挺最勤勞辛辛苦的農民。

冠南生物科技公司董事長黃榮裕表示，今年接到農委會的使命責任重大，將周邊設備加班完成，催熟庫和真空包裝機都啟用，台灣冷凍釋迦全面冷凍啟動的時機，看好冷凍釋迦的未來，他多次到台東產地，也請農民不要廢掉鳳梨釋迦，大家要打世界盃行銷到全世界才是良策。