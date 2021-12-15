雲林虎尾市區超難停車 公有停車場卻閒置禁停原因是這樣

虎尾鎮古蹟4館是雲林縣觀光熱點，位於市街中心，停車1位難求加上到處紅線，是違停取締重點區，每逢假期或辦活動超難停車，但位於布袋戲館後方的公有停車場，今年元月封場至今閒置不用，民眾感到不解，雲林縣府表示，因停車場改建一再流標，已積極辦理決標審查，預計明年元月可發包動工。

虎尾鎮鬧區中心的布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶COOL館、合同廳舍誠品店是雲林重要古蹟群，假期或活動人潮多，因市區停車困難，雲林縣府於今年元月辦理發包，將以4億元把布袋戲館後方公有停車場，改建成停車商業大樓。

停車場配合發包封場，迄今仍閒置禁止進入，許多人沒地方停車，臨時停在紅線區，又屢屢遭罰，民怨四起，附近民眾說，工程不知何時才要動工，有停車場卻不用，附近住家的門口常被占用停車，居民也感無奈。

雲林縣府工務處長汪令堯指出，近來物價上漲加上疫情，工程材料漲了3、4成，工程今年元月一發包就流標，只能將工程追加8千多萬元結果還是流標，如今已追加到5.6億元，連同設計和監造費，總工程費高達6.2億元。

汪令堯指出，整個工程因流標，經費已調高1.4億元，目前已有1家績優廠商正在進行決標審查，預定本月底前可完成審查作業，明年元月可望動工，預定480個工作天可完工，將建造1、2樓為商場，3至6樓為停車場，提供約200多個停車位。