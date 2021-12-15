嘉南灌區111年一期稻及春季雜作 1月21日起供灌

嘉南灌區二期稻作及秋冬雜作11月下旬完成供灌，行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處已敲定明年1月21日起供灌一期稻作及春季雜作，計畫灌溉用水總量約3億公噸。

農田水利署嘉南管理處今天發布新聞稿指出，嘉南灌區民國111年一期稻作灌溉面積1萬8128公頃，明年1月21日起供灌。

111年春季雜作灌溉面積4萬2768公頃，台南市新化區、佳里區及麻豆區明年2月14日起供灌；台南市新營區、嘉義區及朴子區明年3月1日起供灌。

另外，白河水庫白水溪灌區111年一期稻作灌溉面積911公頃，分成上、下游段供灌，上游灌區309公頃，明年2月7日起供灌，下游灌區602公頃，明年1月21日起供灌。

嘉南管理處管理組長黃義銘告訴中央社記者，明年一期稻作計畫灌溉用水約2億3000萬公噸，明年春季雜作計畫灌溉用水約7000萬公噸，總量約3億公噸。

水利署南區水資源局今天下午最新水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量3億4787萬公噸，蓄水率68.27%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量6916萬公噸，蓄水率88.01%；白河水庫有效蓄水量278萬公噸，蓄水率23.7%。這3座水庫以灌溉為主。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量7929萬公噸，蓄水率87.15%。