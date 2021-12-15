快訊

比利時少女獨駕飛機今離開 大讚「台灣是最美麗的國家」

斷交不到1周...尼加拉瓜要求我外館2周內撤離 外交部回應

嘉南灌區111年一期稻及春季雜作 1月21日起供灌

中央社 / 台南15日電

嘉南灌區二期稻作及秋冬雜作11月下旬完成供灌，行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處已敲定明年1月21日起供灌一期稻作及春季雜作，計畫灌溉用水總量約3億公噸。

農田水利署嘉南管理處今天發布新聞稿指出，嘉南灌區民國111年一期稻作灌溉面積1萬8128公頃，明年1月21日起供灌。

111年春季雜作灌溉面積4萬2768公頃，台南市新化區、佳里區及麻豆區明年2月14日起供灌；台南市新營區、嘉義區及朴子區明年3月1日起供灌。

另外，白河水庫白水溪灌區111年一期稻作灌溉面積911公頃，分成上、下游段供灌，上游灌區309公頃，明年2月7日起供灌，下游灌區602公頃，明年1月21日起供灌。

嘉南管理處管理組長黃義銘告訴中央社記者，明年一期稻作計畫灌溉用水約2億3000萬公噸，明年春季雜作計畫灌溉用水約7000萬公噸，總量約3億公噸。

水利署南區水資源局今天下午最新水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量3億4787萬公噸，蓄水率68.27%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量6916萬公噸，蓄水率88.01%；白河水庫有效蓄水量278萬公噸，蓄水率23.7%。這3座水庫以灌溉為主。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量7929萬公噸，蓄水率87.15%。

曾文水庫 台南

延伸閱讀

投入33億元曾文水庫擴大抽泥 8年半拚清淤3千2百萬噸

曾文水庫馬拉松賽今晨起跑 3千人報名比往年少1成

曾文水庫馬拉松周日3千人登場 警提醒有濃霧及施工路段

影／新竹市汀埔圳染黑 美式大賣場違規排汙水底泥惹禍

相關新聞

日本相挺！台灣冷凍鳳梨釋迦銷日首航 訂單比預期熱烈

農委會今天在台南舉行「冷凍釋迦外銷起跑，跨境電商日本搶鮮到記者會」，台灣鳳梨釋迦保鮮技術大突破，在中國大陸暫停輸入台灣...

春節集中檢疫場所消防演練 南消二大隊加強應變能力

鑒於今年國內彰化市喬友大樓防疫旅館及台中市中區防疫旅館火警，為力求住民安全，台南市消防局第二救災救護大隊安檢小組針對春節...

尖銳水產也能真空包住 嘉市府盼這業者領湖子內起飛

嘉義市湖子內重畫區的大鼎冷鏈公司研發貼體包裝技術，尖銳的帶殼水產都能真空包覆，並接受台灣設計展輔導，導入設計力，打造「澄...

「16道蒜味」創意料理 民間高手巧思「把蒜頭變主角」

雲林縣莿桐鄉蒜頭遠近馳名，農會近年舉辦創意料理比賽，獲得廣大回響，今年主題擴及家庭料理，吸引全台各地好手組隊參加，晉級決...

嘉義梅山玉虛宮復刻「神禡大符」拓印板 明年農曆9月亮相

嘉義縣梅山玉虛宮清道光年間製「神禡大符」拓印板，製符供信眾帶回家供奉，然拓印板久經地震和歲月摧殘，中間出現1條大裂痕，廟...

雲林虎尾市區超難停車 公有停車場卻閒置禁停原因是這樣

虎尾鎮古蹟4館是雲林縣觀光熱點，位於市街中心，停車1位難求加上到處紅線，是違停取締重點區，每逢假期或辦活動超難停車，但位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。