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南市府攜手全聯門市 選購台南柳丁發票可上網登錄抽房
台南柳丁進入產期，市府與全聯福利中心合作，本月17日起至明年2月28日推出「臺南購物節x臺南柳丁季」聯名活動，凡在全聯全台各門市購買「臺南柳丁季-烏山頭雞蛋丁」，可至台南購物節網站登錄抽獎，每張發票可獲得1個抽獎序號，有機會將輕豪宅帶回家。
市府農業局今辦理「一起喝橙」台南柳丁行銷記者會，推薦5款無酒精柳橙特調飲品，讓民眾在家就能製作，在家也能好Chill，品嘗柳丁多重好口感。農業局農產行銷科長陳崇彝說，柳橙富含維生素C、有機酸、膳食纖維等，為冬日補充營養最佳選擇，除可鮮吃還能鮮飲。
農業局長李建指出，今年台南柳丁果品質量均佳，手搖連鎖通路用量需求大，目前市場價格約每公斤27.8元，較去年同期成長56.2%。
台南市長黃偉哲表示，日前市府與手搖飲連鎖通路麻古茶坊推出「臺南購物節x臺南柳丁季」聯名活動，引起消費者關注，店家也業績成長12%，刺激地方消費也帶動農民收益。
他指出，市府藉由辦理展售推廣活動及媒合通路，同時啟動多元加工等措施，並首度跨局處聯手型行銷，以互助互惠提高台南農產銷售力，進而提高關注與購買意願，對穩定產地價格有很大幫助，希望未來也能與更多通路合作推廣果品。
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