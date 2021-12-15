嘉市汙水管普及率躍進 陳宗彥讚：感受到黃敏惠決心

嘉義市汙水下水道遭遇中央政策變更及訴訟延宕10幾年，市長黃敏惠今天宣布第1期工程的首標完工，用戶接管累計4110戶，普及率4.03%，提升的幅度冠全台，內政部長陳宗彥說，感受到黃敏惠推動汙水道決心；接管戶的後巷美化，住戶讚「沒臭味」，預計2024年達1萬5000戶，暫不收汙水處理費。

工務處指出，汙水下水道工程從下游往上游，第1期範圍鐵路以西、分9標案，第1標涵蓋保福里、竹圍里、福安里等，因施工恐需挖住家地面，仍有少數不願意，因現屬免費施工，持續溝通中，也已訂出汙水下水道相關自治條例，待普及率到一定程度，才會收處理費。

嘉市去年底汙水接管普及率1.65%，現升至4.03%，超越澎湖、台東、彰化，陳宗彥今出席第1標竣工典禮，表示上月來嘉市，黃敏惠就一再叮嚀要支持汙水下水道，「我回去隨即跟營建署長說一定要支持，讓讓4%變8%、8%變16%」。

陳宗彥也說，不少小吃業者，洗碗、洗食材都在店門前洗，洗完排到雨水溝，實際上很難達到汙水與雨水分流，需要里長們協助改變民眾觀念，盼未來實際分流，讓汙水都到水資中心處理。

黃敏惠表示，她第1任市長就要推汙水下水道，但BOT方式標不出去，後來中央才改變方式，她更自曝，工程捲入訴訟，第2任要下任時，還寫信給最高法院，拜託盡快審判完，才能早一點進行汙水道施工，做好後，嘉市才能真進入文明城市。

今天現場撥放紀錄影片，原本水溝惡臭，住戶的後巷雜亂且蚊蟲、老鼠多，汙水接管後變成整潔，還能讓居民休憩；教職員也說，學校更不會有臭味，有居民說，少了沼氣味。