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陳宗彥：建置污水系統 提升嘉義市生活品質

中央社 / 嘉義市15日電

內政部政務次長陳宗彥今天參加「嘉義污水系統第一期-分支網及用戶接管第1標」竣工典禮表示，中央全力支持嘉義市加速建置污水處理系統，讓雨水、污水分流，提升嘉義市生活品質。

「嘉義市污水系統第一期-分支管網及用戶接管1標工程」12月3日完工，全市接管戶數4110戶，用戶接管普及率從民國109年12月底的1.65%提升至4.03%，嘉義市政府今天舉行竣工典禮，陳宗彥特別與會並與市長黃敏惠表揚工程有功人員。

陳宗彥致詞表示，內政部會全力支持嘉義市興建污水系統，儘速讓全市接管率從現在的4%提升至10%以上，嘉義市雨水與污水將進入分流的階段。

陳宗彥表示，污水下水道工程，過去在地方受到很大的阻礙，因為這是個隱形的工程，大多數市民也感受不到好處，施工過程還會增加困擾，但市府願意努力推動，將大幅改善嘉義市的生活品質。

陳宗彥指出，設置污水下水道是城市進步的要素，除可以改善生活環境，也能提升住宅安全。台灣今年底國民平均所得，將突破3萬美元，甚至可能達到3萬2000美元，這表示台灣邁入已開發國家，生活品質也要跟著提升。

陳宗彥表示，要特別拜託嘉義市做飲食的店家，以後洗菜、洗食材的水，不要再倒入門口的雨水溝，而是要倒入污水溝，做好雨水與污水分流，這樣才能保持雨水下水道的乾淨，污水回收後也能再利用。

污水 嘉義 陳宗彥 內政部

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