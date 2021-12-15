6都第2低！台南今年維持零舉債 平均每人負債3萬1千元

台南市受限於先天條件不足，以及財政收支劃分法遲未修正，自籌財源難以大幅增加，不過，市府以「撙節優先，開源並濟」為原則，每年歲入歲出互抵後有結餘，財稅局表示，2018年底總體債務為774億元，去年底降到628億元，減債146億元，今年維持零舉債，平均每人負債3萬1千元，為六都第2低，顯示台南市財政狀況持續改善且有顯著成果。

黃偉哲上任以來，2019年推出全國單一「自住」房屋稅輕稅措施，折減房屋稅額16%，面對房價上漲問題，今年推出「非自住」囤房稅制，以「多屋族多繳稅」的量能課稅觀點，維護租稅公平並落實居住正義，希望地方與中央房地合一所得稅2.0、金融貸款管制措施及實價登錄2.0等措施多管齊下，讓房市回歸健康發展的基本面。

市府指出，透過發展南科園區及沙崙綠能科學城雙引擎，打造產經重鎮，並與中央合作開闢北外環道路、大台南會展中心等重大建設，籌建社會住宅4229户、建置多處立體停車場與智慧停車服務系統等。另外，透過民間資源參與的公私協力部分，例如「東區平實段2、3、5、6地號都更」、「仁德區二空新村（B區）都更」等促參案件，活化運用公有土地。

財稅局長陳柏誠表示，今年5月起疫情趨於嚴峻，市府在租稅上實際減輕市民經濟負擔，針對公告應關閉的休閒娛樂場所等主動調減房屋稅及免、減徵娛樂稅；飯店、旅館業等營業面積縮減者，減徵房屋稅；報停車輛主動免徵使用牌照稅。受疫情影響、無法於規定期限內繳納稅捐者，提供最長可延期12個月或分期36個月繳稅措施。