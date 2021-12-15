「雲饗豬」開枝散葉 插旗西螺只賣國產豬

雲林縣是台灣養豬大縣，一年約有158萬頭養豬數量，產值近200億元，縣府推出「雲饗豬」品牌，旗下台全珍豬今天宣布駐點西螺鎮，縣長張麗善強調，為讓人民吃到安全豬，縣府也輔導業者加入零瘦肉精聯盟，行銷販售雲林安全豬，鼓勵民眾支持國產豬肉。

張麗善、縣議員李明哲、肉品市場董事長鍾任明及縣府農業處長吳芳銘等人，今天與會雲饗豬品牌推廣活動。縣府表示，雲林縣禁止豬農用廚餘養豬，去年也成立零瘦肉精聯盟，今年再創雲饗豬，號召有志一同的業者加入認證，共同生產販賣最安全的雲林豬肉。

張麗善指出，加入雲饗豬需檢驗無藥物殘留、在地取得零瘦肉精牧場、提供相關動物福利措施、加工業者需取得產銷履歷及CAS、HACCP、ISO22000兩項以上認證等核可，才可獲證書及標章。

張麗善說，縣府輔導台全珍豬等大場，以「大場帶小場、大農帶小農」模式落實品牌經營，以該業者從畜牧場、屠宰場及分切場皆取得產銷履歷的一條龍型態作為示範，帶動更多業者落實產程溯源，提供消費者安心選購環境。