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「雲饗豬」開枝散葉 插旗西螺只賣國產豬

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府「雲饗豬」品牌，旗下台全珍豬今天宣布駐點西螺鎮，縣長張麗善發送排骨酥，鼓勵民眾多吃國產豬肉。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府「雲饗豬」品牌，旗下台全珍豬今天宣布駐點西螺鎮，縣長張麗善發送排骨酥，鼓勵民眾多吃國產豬肉。記者陳苡葳／攝影

雲林縣是台灣養豬大縣，一年約有158萬頭養豬數量，產值近200億元，縣府推出「雲饗豬」品牌，旗下台全珍豬今天宣布駐點西螺鎮，縣長張麗善強調，為讓人民吃到安全豬，縣府也輔導業者加入零瘦肉精聯盟，行銷販售雲林安全豬，鼓勵民眾支持國產豬肉。

張麗善、縣議員李明哲、肉品市場董事長鍾任明及縣府農業處長吳芳銘等人，今天與會雲饗豬品牌推廣活動。縣府表示，雲林縣禁止豬農用廚餘養豬，去年也成立零瘦肉精聯盟，今年再創雲饗豬，號召有志一同的業者加入認證，共同生產販賣最安全的雲林豬肉。

張麗善指出，加入雲饗豬需檢驗無藥物殘留、在地取得零瘦肉精牧場、提供相關動物福利措施、加工業者需取得產銷履歷及CAS、HACCP、ISO22000兩項以上認證等核可，才可獲證書及標章。

張麗善說，縣府輔導台全珍豬等大場，以「大場帶小場、大農帶小農」模式落實品牌經營，以該業者從畜牧場、屠宰場及分切場皆取得產銷履歷的一條龍型態作為示範，帶動更多業者落實產程溯源，提供消費者安心選購環境。

業者林樹林表示，縣內目前有麥寮、崙背、斗六、斗南、虎尾及西螺6處據點，提供消費者實體購買雲饗豬認證的生鮮及加工相關產品；另在「台全揪好購」線上團購後，也可選擇至各據點取貨，年菜產品全年上架，量販及超市通路採年節限定預購。

台全珍豬實體門市今天起進駐西螺鎮，店內販售多項經雲饗豬品牌認證的產品。記者陳苡葳／攝影
台全珍豬實體門市今天起進駐西螺鎮，店內販售多項經雲饗豬品牌認證的產品。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左四）出席「雲饗豬」旗下的台全珍豬門市拓點活動，希望藉由大場能量，擴大帶動小場跟進。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左四）出席「雲饗豬」旗下的台全珍豬門市拓點活動，希望藉由大場能量，擴大帶動小場跟進。記者陳苡葳／攝影
台全珍豬董事長林樹林（左起）、雲林縣長張麗善及縣議員李明哲品嘗以國產豬肉製成的排骨酥。記者陳苡葳／攝影
台全珍豬董事長林樹林（左起）、雲林縣長張麗善及縣議員李明哲品嘗以國產豬肉製成的排骨酥。記者陳苡葳／攝影

雲林 張麗善 瘦肉精

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