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台南龍崎空山祭25日登場 14光景作品說故事

中央社 / 台南15日電

曾被網友譽為「全國最美山林燈節」的台南龍崎光節空山祭今年邁入第3屆，將於25日登場，這次以「惡地伏流」為主題故事，邀請12組藝術家共創14件大型光景藝術作品。

台南市政府今天在龍崎區農會竹炭故事館前舉行2021龍崎光節空山祭活動記者會，邀請策展人陳雋中、辛綺說明今年故事主題及展出內容，台南市長黃偉哲也出席宣傳。

陳雋中表示，這次以龍崎特殊的惡地地形及伏流水為靈感發展主題故事「惡地伏流」，敘說一個在變動與不安的時間中等待、蓄積並重新復甦的故事，概念延續去年主題，呼應近2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展大環境「在等待中復甦」意象，於作品及展覽中探討人與自身、與環境間的關係。

他說，延續龍崎光節空山祭獨樹一格的寓言式策展，以寓言動畫「惡地伏流」為核心，14件作品環環相扣，經由藝術家巧思創作與龍崎山城生態交融，除了光景藝術作品，展場並結合現代科技與多樣性藝文表演，盼與在地溫暖生命力產生更好化學作用。

黃偉哲表示，第3屆龍崎光節空山祭有更多藝術家帶來新作品參展，隨許多藝術家賦予新的藝術詮釋，展覽愈辦愈好，讓龍崎這個台南市人口最少的行政區創造更多驚喜。

台南市文化局發布新聞稿指出，「2021龍崎光節空山祭」延續去年活動採售票制，新台幣50元即可看展。今年進一步結合左鎮化石園區、山上水道博物館、南瀛天文館、虎頭埤風景區等4個館舍及園區策略聯盟，推出「博物館聯名票」，加碼贈送專屬小禮。

文化局指出，「2021龍崎光節空山祭」展期自25日起至明年2月28日，每週二及除夕（1月31日）為休展日，12月25、26日活動首2日為開幕試營運，全民免費入場，27日起每日限額售票5000張。（編輯：孫承武）

台南 藝術家 文化局

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