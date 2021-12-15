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光電板鋪屋頂 台南市龍崎土崎里民活動中心今落成啟用

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市龍崎土崎里民活動中心，今天上午由來賓揭彩後落成啟用。記者黃宣翰／攝影
台南市龍崎土崎里民活動中心，今天上午由來賓揭彩後落成啟用。記者黃宣翰／攝影

台南市龍崎土崎里民活動中心原為龍崎國小土崎分校移撥的老舊校舍，因建物耐震度不足加以基地位於邊坡敏感潛勢區內，嚴重影響民眾使用安全，斥資1037萬元經3年改建，今天上午落成啟用，成為在地居民舒適安全的活動空間。

嶄新的里民活動中心採鋼骨結構，並依據「台南陽光電城2.0計畫」，於屋頂全面設置太陽光電板，除了大幅提升建物安全，重新賦予當地民眾舒適安全的休閒公共空間外，同時更進一步落實市長黃偉哲的「陽光屋頂」綠能政策目標。

啟用儀式上午10點20分舉行，黃偉哲以與鄉親以辦喜事的心情為活動中心剪綵，市議員許又仁、吳禹寰等皆到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，感謝中央及議會支持經費，並感謝里長用心及里民監督，很高興為土崎里民活動中心揭牌啟用，整體設計非常漂亮且具環保概念，最重要的是建築結構較安全，讓鄉親活動更舒適放心。

龍崎區雖然地廣人稀，人口數不到4000人，是台南市人口數最少的一個行政區，但龍崎擁有豐富的自然生態及地景資源，更有豐美的鮮筍及鳳梨等農特產。

黃偉哲說，這是龍崎的優勢，新的里民活動中心除了成為里民集會活動、休閒娛樂、鄰里情感交流重要場所外，隨著二寮觀日出、虎形山空山祭及目前正在推動的牛埔泥岩地景納入西拉雅風景區等活動的展開，未來可將在地觀光資源導入活動中心結合社區營造，發展成具有在地特色的社區觀光據點，打造更美好的龍崎。

台南市龍崎土崎里民活動中心，今天上午落成啟用。記者黃宣翰／攝影
台南市龍崎土崎里民活動中心，今天上午落成啟用。記者黃宣翰／攝影

黃偉哲 台南 社區營造

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