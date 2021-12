漂流木小提琴藍染衣青年巧思創意 嘉我好漾成果展吸睛

嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合!成果展」,返鄉創業青年擺攤展示利用山海平原特產,巧思創作加工作品,包括漂流木小提琴、藍染衣、桌遊、海鹽毛豆等,創業青年上台分享創業故事,縣長翁章梁逛攤位大讚年輕人好漾的,與青年對談,熱情互動。

翁章梁就任提農工大縣發展願景,開發工業區,縣府新設勞青處,因應未來嘉義科園區設置,吸引青年返鄉就業,減緩人口外流老化,勞青處成立青年返鄉成果平台,協助創業,舉辦為期一周「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合!成果展。

7年級生六腳鄉好食作企業社青年黃冠雅,展示復育藍草的藍染衣等手工藝及農產加工品;黃語晨等創辦拾間文化,展示海鹽毛豆、黃金莓等農特產品;大埔鄉社區發展協會理事長吳倚豪,展示利用在地漂流木製作手工小提琴;趙健棚創意結合在地特色與桌遊的「小桌末」遊戲。

翁章梁帶來賓逛攤位,與梅山鄉年輕茶農簡維辰對談茶產業發展,翁章梁說,如何讓年輕人喜歡喝高山烏龍茶,是推動茶產業重要課題,他強調,縣府將協助年輕人返鄉就業、創業,一起推動農工大縣,相信嘉義縣未來發展會是「後發先至!」