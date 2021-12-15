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漂流木小提琴藍染衣青年巧思創意 嘉我好漾成果展吸睛

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」，返鄉創業青年擺攤展示利用山海平原特產，巧思創作加工作品，包括漂流木小提琴、藍染衣、桌遊、海鹽毛豆等，創業青年上台分享創業故事，縣長翁章梁逛攤位大讚年輕人好漾的，與青年對談，熱情互動。

翁章梁就任提農工大縣發展願景，開發工業區，縣府新設勞青處，因應未來嘉義科園區設置，吸引青年返鄉就業，減緩人口外流老化，勞青處成立青年返鄉成果平台，協助創業，舉辦為期一周「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展。

7年級生六腳鄉好食作企業社青年黃冠雅，展示復育藍草的藍染衣等手工藝及農產加工品；黃語晨等創辦拾間文化，展示海鹽毛豆、黃金莓等農特產品；大埔鄉社區發展協會理事長吳倚豪，展示利用在地漂流木製作手工小提琴；趙健棚創意結合在地特色與桌遊的「小桌末」遊戲。

翁章梁帶來賓逛攤位，與梅山鄉年輕茶農簡維辰對談茶產業發展，翁章梁說，如何讓年輕人喜歡喝高山烏龍茶，是推動茶產業重要課題，他強調，縣府將協助年輕人返鄉就業、創業，一起推動農工大縣，相信嘉義縣未來發展會是「後發先至！」

勞青處規畫青年會客室、青年政策開箱、共創工作坊、青年大聲說等主題，期待「集合」青年凝聚共創，展現屬於嘉縣青年生活樣貌。今年是「嘉我好漾」起跑第一年，透過各類課程與活動，創造互動與鏈結，提供青年交流平台，以共學方式陪伴青年聚焦未來產業發展與自我升級，打造嘉義青年好漾故事。

嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」，縣長翁章梁參觀青年黃冠雅，展示復育藍草的藍染衣等手工藝及農產加工品。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」，縣長翁章梁參觀青年黃冠雅，展示復育藍草的藍染衣等手工藝及農產加工品。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」，縣長翁章梁參觀漂流木小提琴。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」，縣長翁章梁參觀漂流木小提琴。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」，縣長翁章梁參觀拾間文化，展示海鹽毛豆，記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」，縣長翁章梁參觀拾間文化，展示海鹽毛豆，記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」，縣長翁章梁參觀趙健棚創意結合在地特色與桌遊的「小桌末」遊戲。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」，縣長翁章梁參觀趙健棚創意結合在地特色與桌遊的「小桌末」遊戲。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」，縣長翁章梁（右）與梅山鄉青年茶農簡維辰(左)對談茶產業發展。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」，縣長翁章梁（右）與梅山鄉青年茶農簡維辰(左)對談茶產業發展。記者魯永明／攝影

青年 創業 翁章梁

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