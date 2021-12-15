快訊

遭爆棄養雙親 蘇怡寧：已隱忍父親情緒勒索多年

影／五股ATM搶案疑點多…嫌犯早到7分鐘 等保全抵達就動手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立志成職棒國手！經濟弱勢生靠「平安紅包」重新站起來

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台灣世界展望會南區辦事處今天在台南市立醫院舉辦「困境中遇見希望、遇見你」耶誕公益活動，院方以實際行動捐款「平安紅包」，盼為弱勢家庭紓困，回歸正常生活。圖／台灣世界展望會提供
台灣世界展望會南區辦事處今天在台南市立醫院舉辦「困境中遇見希望、遇見你」耶誕公益活動，院方以實際行動捐款「平安紅包」，盼為弱勢家庭紓困，回歸正常生活。圖／台灣世界展望會提供

台灣世界展望會南區辦事處今天在台南市立醫院舉辦「困境中遇見希望、遇見你」耶誕公益活動，院方以實際行動捐款「平安紅包」，盼為弱勢家庭紓困，回歸正常生活。曾透過扶助金重新撐起家庭的小宇媽媽讓孩子憑藉運動天分，在學校闖出佳績，未來希望能成為職棒國手。

小宇媽媽原本平常會與丈夫到工地工作，未料2年前丈夫意外摔倒重傷，無法工作，需要她全天候照護。在失去經濟來源以及一人承擔家庭養育責任的情況下，小宇媽媽僅能倚靠社會補助苦熬艱困時刻，由於一家4口沒有收入、無法租房子，只能借住親戚家。

「小孩還小，要撐起一個家很不容易」，小宇媽媽說，在人生最黑暗的時刻，她打電話向台灣世界展望會求助，社工員透過「特況扶助金」補足他們的基本生活所需，且給予心靈關懷。

平時害羞、沉默寡言的小宇一路看著母親辛苦撐起這個家，他努力幫忙家務，並透過自身運動的天分在學校闖出一番佳績，小宇說，以前夢想當軍人，想幫母親分擔家計，但發現眼睛有分辨顏色的困難，所以只好放棄，「現在，我想要成為職棒國手！」

台南市立醫院長蔡良敏表示，疫情影響百業，導致許多原本就需要被幫忙的經濟弱勢家庭生計更加危急，至今仍未恢復，年關將近，醫院送出平安紅包祝福，希望陪伴經濟弱勢的孩子走過風雨、健康長大，累積逐夢的勇氣與能力。

台灣世界展望會南區辦事處長林惠君表示，歲末發起「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」行動，盼透過每學期發放的助學金和營養扶助金、為家庭紓困的特況扶助金，以及培力青少年及家長的生計發展方案，陪伴經濟弱勢孩子及家庭突破困境。

紅包

延伸閱讀

中職／本屆宣告FA第一人 陳禹勳證實進入自由市場

中職／曾為國家放棄挑戰職棒 林華韋38年後為悍將操盤

有史以來最帥的一次！小宇認了萌退意

合球國手夜店撿屍回宿舍 與室友2人性侵1女

相關新聞

漂流木小提琴藍染衣青年巧思創意 嘉我好漾成果展吸睛

嘉義縣政府上午在中庭舉行「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG青年集合！成果展」，返鄉創業青年擺攤展示利用山海平原特產...

立志成職棒國手！經濟弱勢生靠「平安紅包」重新站起來

台灣世界展望會南區辦事處今天在台南市立醫院舉辦「困境中遇見希望、遇見你」耶誕公益活動，院方以實際行動捐款「平安紅包」，盼...

投入33億元曾文水庫擴大抽泥 8年半拚清淤3千2百萬噸

全國最大的曾文水庫拚回春，南區水資源局辦理「曾文水庫抽泥作業第4期」，預計2022年發包，初步規畫期限4年半，總計要投入...

台61施工封閉大車湧村落 學甲警護童執法

台61線西濱快速公路台南北門、將軍段近日因近來施工，車輛被迫改道，大車進出社區頻繁，考量居民安全，警方將禁止20噸以上大...

南鎖定空氣汙染源下手 今年空品臭氧不良比例最低

台南市環保局統計，今年1至11月空品臭氧不良比例5.4%，是近10年來最低，分析認為，揮發性有機物質 (VOCS)、氮氧...

救國團台南歸仁團委會連辦28場捐血 募集熱血救人無數

救國團台南市歸仁團委會昨天在歸仁圓環舉辦捐血活動，共募得鮮血近150袋，雖然數量不多，但歸仁團委會今年已經舉辦27場捐血...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。