立志成職棒國手！經濟弱勢生靠「平安紅包」重新站起來

台灣世界展望會南區辦事處今天在台南市立醫院舉辦「困境中遇見希望、遇見你」耶誕公益活動，院方以實際行動捐款「平安紅包」，盼為弱勢家庭紓困，回歸正常生活。曾透過扶助金重新撐起家庭的小宇媽媽讓孩子憑藉運動天分，在學校闖出佳績，未來希望能成為職棒國手。

小宇媽媽原本平常會與丈夫到工地工作，未料2年前丈夫意外摔倒重傷，無法工作，需要她全天候照護。在失去經濟來源以及一人承擔家庭養育責任的情況下，小宇媽媽僅能倚靠社會補助苦熬艱困時刻，由於一家4口沒有收入、無法租房子，只能借住親戚家。

「小孩還小，要撐起一個家很不容易」，小宇媽媽說，在人生最黑暗的時刻，她打電話向台灣世界展望會求助，社工員透過「特況扶助金」補足他們的基本生活所需，且給予心靈關懷。

平時害羞、沉默寡言的小宇一路看著母親辛苦撐起這個家，他努力幫忙家務，並透過自身運動的天分在學校闖出一番佳績，小宇說，以前夢想當軍人，想幫母親分擔家計，但發現眼睛有分辨顏色的困難，所以只好放棄，「現在，我想要成為職棒國手！」

台南市立醫院長蔡良敏表示，疫情影響百業，導致許多原本就需要被幫忙的經濟弱勢家庭生計更加危急，至今仍未恢復，年關將近，醫院送出平安紅包祝福，希望陪伴經濟弱勢的孩子走過風雨、健康長大，累積逐夢的勇氣與能力。

台灣世界展望會南區辦事處長林惠君表示，歲末發起「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」行動，盼透過每學期發放的助學金和營養扶助金、為家庭紓困的特況扶助金，以及培力青少年及家長的生計發展方案，陪伴經濟弱勢孩子及家庭突破困境。