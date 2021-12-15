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投入33億元曾文水庫擴大抽泥 8年半拚清淤3千2百萬噸

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
南區水資源局辦理「曾文水庫抽泥作業第4期」預計明年發包，將擴增到6艘抽泥船加大抽泥範圍加速清淤。圖／南水局提供
南區水資源局辦理「曾文水庫抽泥作業第4期」預計明年發包，將擴增到6艘抽泥船加大抽泥範圍加速清淤。圖／南水局提供

全國最大的曾文水庫拚回春，南區水資源局辦理「曾文水庫抽泥作業第4期」，預計2022年發包，初步規畫期限4年半，總計要投入6艘抽泥船抽泥目標約1440萬噸，可後續擴充二次共4年，後續擴充約抽泥量為1760萬噸，合計約3200萬噸。施作範圍從水庫大霸至大埔鄉茄苳脚。初估經費含後續擴充共33億元。

南水局昨天上午辦理「曾文水庫抽泥作業第四期」廠商公開說明會，俾使廠商瞭解各項工作資訊，並廣徵各界意見，參與廠商計有12家，約20人，南水局針對工程概述、抽泥範圍、各項工作里程碑、設計原則、關鍵議題及風險說明等課題詳細說明，並與參加廠商進行雙向溝通。也邀台南地檢署檢察官柯博齡就政府採購法、廉政作為與防貪肅貪等法令宣講。

南水局表示，針對與會廠商所提意見，會納入後續招標文件參考，期待優秀廠商能踴躍參與投標，共同推動水庫清淤工作，以降低缺水風險及維持水庫營運壽命。

曾文水庫在2009年時有效蓄水量約為6億立方公尺，莫拉克風災一下子就淤積9108萬立方公尺，有效蓄水量只剩下約5億萬立方公尺。曾文水庫年平均淤積量約560萬立方公尺，目前清淤約僅能達到入砂出砂平衡，要加速清淤速度才能夠「回春」增加蓄水量。

曾文水庫多元減淤及清淤，從集水區減淤50萬立方公尺，把入庫砂量降至510萬立方公尺，並以庫區抽泥效果最好，以往只有2艘抽泥船，行政院長蘇貞昌先前視察時認為效果好就多投入幾艘，南水局辦理「曾文水庫抽泥作業第4期」就預計投入6艘抽泥船。

曾文水庫 大埔

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