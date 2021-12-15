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南鎖定空氣汙染源下手 今年空品臭氧不良比例最低

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局抽測加油站油氣回收裝置，降低揮發性有機物質逸散，圖／台南市環保局提供
台南市環保局抽測加油站油氣回收裝置，降低揮發性有機物質逸散，圖／台南市環保局提供

台南市環保局統計，今年1至11月空品臭氧不良比例5.4%，是近10年來最低，分析認為，揮發性有機物質 (VOCS)、氮氧化物（NOx）是產生臭氧的前趨物質，台南前20大工廠空汙排放大戶，在環保局的規範與要求下，去年迄今VOCS減少近246公噸，NOx減少48公噸，另要求加油站做好油氣回收，是空品臭氧不良比例降低的原因。

車輛加油過程中易有油氣揮發逸散，台南市現列管281個加油站，環保局長謝世傑說，除了要求業者必須做好加油站油氣回收裝置，也規範各加油站需定期檢測氣油、氣漏比，並將檢測數據送環保局報備。今年也從車流多的仁德、永康區加油站，抽測103支加油槍，以儀器驗證油氣回收裝置，平均合格率95%，遠高於法規要求的70% 。

工廠部分，邀集前20大工廠排放大戶協談減量並獲承諾自2020年至2023年預計投入9.1億元提升設備效率與改善製程，4年內預計削減393公噸VOCS、122公噸NOx，到目前已VOCS減少近246公噸，NOx減少48公噸。

另以科技儀器協助改善空汙，用紅外線氣體偵測儀偵測 (FLIR)加強偵測石化工業、塑膠原料業等工廠元件，以掌握VOCS有無洩漏，再利用火焰離子偵測器 (FID)量測設備元件洩漏濃度。今年共共偵測7千多點次，其中13點次洩漏1000ppm以上，已立即改善，減緩VOCS逸散至大氣，促使臭氧生成的機率；另有3點次洩漏超過10000ppm，依違反空汙法處70萬5千元罰鍰。

加油站 台南

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