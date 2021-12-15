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救國團台南歸仁團委會連辦28場捐血 募集熱血救人無數

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁團委會辦捐血，今年已辦27場共募得5400多袋 。記者周宗禎／攝影
台南歸仁團委會辦捐血，今年已辦27場共募得5400多袋 。記者周宗禎／攝影

救國團台南市歸仁團委會昨天在歸仁圓環舉辦捐血活動，共募得鮮血近150袋，雖然數量不多，但歸仁團委會今年已經舉辦27場捐血，積少成多已募得約5400袋，協助紓解血荒成果顯著，下周24日耶誕前夕還有今年最後一場，可望超過5500袋、救助無數生命。明年1月已規畫5場。

歸仁團委會目前志工僅20人，許多基層退休人士；去年郭江海擔任會長後看到捐血中心經常缺血，與志工商量後決定舉辦捐血活動，而且大多選擇一般捐血者較少、多數團體不願辦的非假日，因為堅持一路舉辦下來，帶動本地捐血風氣，每場都能有至少100多人捧場。

歸仁團委會前會長蔡慶賢表示，原本預計每月一場，但是這兩年卻有很多社團因疫情捐血者減少，原本敲定與捐血中心舉辦後來又反悔，空出的場次越來越多、就都由他們接手辦下來，有些熱心善心人士看到他們這樣子，紛紛地捐贈物品給捐血人，最近包括知名牛肉湯贊助30份，還有關廟麵、口罩、袖套、早午餐券及麵包、酒精等物品，讓志工非常感動。

會長郭江海說，這兩年血荒一直沒有中斷，下個月還要再辦5場，元旦在台南市小東路捐血站、1月2日在台南公園連辦兩天，都不是在歸仁本地，也是因為有社團原本接洽要舉辦但後來又取消，感謝志工全力參與舉辦、各界支持提供贈品鼓勵捐血，歡迎大家來捐血。

台南歸仁團委會辦捐血，今年已辦27場共募得5400多袋 。記者周宗禎／攝影
台南歸仁團委會辦捐血，今年已辦27場共募得5400多袋 。記者周宗禎／攝影
台南歸仁團委會辦捐血，今年已辦27場共募得5400多袋 。記者周宗禎／攝影
台南歸仁團委會辦捐血，今年已辦27場共募得5400多袋 。記者周宗禎／攝影

捐血中心 台南 血荒

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