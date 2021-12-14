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促銷台南老欉柳丁 黃偉哲北上購物台叫賣1萬5千斤

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲北上購物台賣力推銷台南東山老欉柳丁。圖 ／台南市政府提供
台南市長黃偉哲北上購物台賣力推銷台南東山老欉柳丁。圖 ／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今再度北上購物台，推銷台南東山區頂級「台南老欉東坡丁」，共計狂銷1萬5000台斤，也籲請消費者多多選購台南優質農特產品。

這批柳丁將由南農果菜運銷合作社出貨，每箱15公斤裝，約有110至130顆柳丁，1萬5千台斤約近10萬顆。

台南市政府農業局說，台灣柳丁產區主要分布雲林、嘉義、台南，以台南東山區種植數量最多，超過600公頃，東山產區柳丁，鄰近烏山頭水庫，水源地水質好，因早晚溫差大，且山坡地種植，排水能力好，果肉細、含水量低、糖度高，香氣濃郁、酸甜適中。

黃偉哲表示，此次販售的「台南老欉東坡丁」採用精選21 A(俗稱雞蛋丁尺寸)，果汁含量及果粒大小很適中，不管是新鮮即食、或是榨成鮮果汁飲用，都非常美味，且嚴選20年老欉原生品種，所出產的柳丁，可呈現最完美汁酸甜比口感，希望可以讓更多消費者認識台南優質東坡丁。

台南市政府說，市長黃偉哲今年為行銷台南出產的鳳梨、芒果、文旦，多次北上購物台，累積已第八場，希望用具體行動幫助果農。

台南 黃偉哲

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