環保包裝新趨勢 雲縣力推「可分解資材」取代塑料

雲林縣政府今天媒合全台15家連鎖通路及在地農產業者，宣示推動使用「生物可分解資材」，縣長張麗善領軍簽署合作備忘錄時強調，縣府響應「2030年SDGs聯合國環境永續發展目標」推動多項農業環保政策，此次希望透過商品使用可分解資材、回收堆肥再利用，落實永續、減碳、環保理念。

中華民國環保生物可分解材料協會榮譽理事長黃建銘說，以蔬果包裝袋為例，可分解材質閒置3個月至半年就會被環境消化掉，若在堆肥場則轉成肥料，在高速廚餘分解機約於7天內分解，分解速度依溫度、濕度等環境條件有所不同。

黃建銘指出，鏡框、浴球等塑料材質也可被可分解資材取代，其主成分聚乳酸在高溫環境下可快速分解，使用年限最長則可達到1年。

張麗善今與日本全家超商母公司伊藤忠商事、家樂福，及VDS活力東勢、古坑有機農業生產合作社等多家知名通路與在地農產業者簽署備忘錄，縣府將媒合可分解資材，輔導各合作單位跟進執行。

張麗善表示，縣府朝農業永續經營方向，在不增加環境負擔、減少農業廢棄物產生開始執行，從前端的農膜、塑膠膜到後端的包裝資材，媒合業者廣為使用可分解資材，從源頭減量，做到「淨園、排碳」，逐步達到「零碳」目標。